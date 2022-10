Bonyhád–SMAFC 1860 91–96 (27–23, 15–18, 22–21, 11–13, 7–7, 9–14)

Bonyhád, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport, 300 néző. V.: Horváth A., Téczely, Farkas.

SMAFC: CSÁTALJAY B. 13/9, Soós 11/3, CSÁTALJAY P. 21, SCHÖLL 19, KOVÁCS B. 15. Cs.: BAKK 17/6, Németh, Heiszenberger, Pongrácz, Lakatos. Edző: Farkas Dávid.

Farkas Dávid: – Kaotikus ötven perc volt, mindkét csapat óriásit küzdött, győzelmet érdemelt volna. A második hosszabbítás közepén hétpontos hátránynál agresszívebb védekezést kértem a srácoktól, ezzel többször is sikerült hibázásra kényszeríteni az egyébként jól játszó Bonyhádot, így fordítottunk. Igazi csapatmunka volt a siker, hatan is tíz pont fölött dobtak. Nagyon várjuk, hogy a NB I/B Piros és Zöld csoportos csapatai közül utolsóként mi is bemutatkozhassunk hazai pályán.

Agrofeed UNI Győr–Nyíregyháza 82–68 (25–22, 18–17, 21–19, 18–10)

Győr, NB I/B-s férfimérkőzés, Zöld csoport, 100 néző. V.: Esztergályos, dr. Magyari, dr. Popgyákunik.

UNI Győr: Kámán K. 2, BAKON 11/9, KÁMÁN B. 24, SONYÁK 15/3, HÁGEN 8/3. Cs.: Gosztola 18/3, Varga, Nagy 2, Kocsis, Friedl, Garancz 2. Edző: Léránt Gábor.

Léránt Gábor: – Örülnöm kellene, de sajnos nem tudok örülni, remélem, a fiúk azért tudnak. A lényeg, hogy senki nem sérült meg.

Törekvés–UNI Győr-SZESE 67–71 (23–9, 15–24, 12–21, 17–17)

Budapest, NB I/B-s női mérkőzés, Fehér csoport. V.: Lázár, Gombos.

UNI Győr-SZESE: ROZMÁN 16/12, BAFFY 14/6, PERL 15/9, Szűts 6, BÁNSZEGI 10. Cs.: Horváth D. 6/6, Reider, HORVÁTH B. 4, Sándor, Pozsgai, Mihály, Bognár. Edző: dr. Barthalos István.

Dr. Barthalos István: – A mérkőzés elején a kisbuszban ragadtunk, de szerencsére a győri hagyományt, hogy huszonhárom pontos hátrányból nyerünk, azt folytattuk. Komoly tartásra utal ez az eredmény. Büszke vagyok a csapatomra, örülök, hogy centerünk, Horváth Boglárka jól mutatkozott be.

Sportdarázs-SMAFC–ZTE 68–69 (17–24, 24–12, 12–17, 14–15)

Sopron, NB I/B-s női mérkőzés, Fehér csoport. V.: Kiss M., Kovács M.

Sportdarázs: PFEIFFER 12/6., Karácsony 2, ERDÉLYIOVÁ 15, ÁCS 10, BAKÓ 19. Cs.: Szeli 4, Szórád, Gombkötő 4, Szomszéd, Vasi 2. Edző: Szrdjan Radulovics.

Szrdjan Radulovics: – A lányok azt gondolták, könnyű mérkőzés lesz, miután a felkészülés során magabiztosan győztünk a zalaegerszegiek ellen. Nem vagyunk azonban azon a szinten, hogy ezt megengedhessük magunknak, így megfizettünk ezért a hozzáállásért. Rosszul kezdtünk, nem védekeztünk határozottan, nem kontrolláltuk a ritmust, esélyt nyújtva ellenfelünknek, akik megérdemelten győztek. Tanulnunk kell ebből a leckéből.