Pénteken 18 órakor a Sopron Basket – mely a bajnoki tabellát veretlenül vezeti – az eddig nyeretlen BKG-Prima Szigetszentmiklós csapatát fogadja a Novomatic-arénában. A zöld-sárgák egy héten belül harmadik bajnokijukat játsszák.

A keddi, TFSE-MTK elleni találkozón már bemutatkozott az idei csapatban – méghozzá 14 pontos, 10 lepattanós dupla-duplával – a korábban Sopronban már kosarazó, a világbajnokságról Európába visszatérő szerb center, Dragana Sztankovics. Ma várhatóan a másik vb-t megjárt center, a hazájában rendezett viadalon bronzérmet szerzett, kedden Sopronba érkezett, az aznap esti bajnokit még civilben figyelő ausztrál Ezi Magbegor is bemutatkozik soproni színekben.

A papírforma egyértelmű soproni sikert jósol, ám míg a csapat a pályán küzd minden egyes labdáért, pontért, győzelemért, a vezetőség is gőzerővel dolgozik azon, hogy a jelenlegi helyzetben a megfelelő színvonalon tartsa az Euroliga címvédőjét. Ahogyan Török Zoltán ügyvezető fogalmazott: ebben a szezonban válságmenedzselés lesz a klubnál.

"A vezetésünknek nagy tapasztalata van már a nehézségek menedzselése terén, de most különösen nagy kihívások elé nézünk a működés tekintetében az energiaválság miatt, illetve szakmai vonalon is, miután személyes okok miatt Vandersloot Courtney egyelőre nem tud csatlakozni a keretünkhöz. Elképesztő nyomás alá kerültünk a létesítmény-üzemeltetés terén – vágott bele a kialakult helyzet ismertetésébe Török Zoltán. – Ez nemcsak a magunk, hanem a férfikosárlabda profiszekciója, valamint az államilag elismert akadémiánk növendékeinek sportolási körülményei is a mi gondunk. Azok a számok, melyekkel szolgáltatóink szembesítettek bennünket, jelenleg olyan áldozatokat kívánnak, amelyek a proficsapatunk versenyképességét jelentősen csökkentik."

A sportvezető hozzátette: gőzerővel dolgoznak a háttérben a megoldáson, egy olyan cselekvési programon, amellyel a kialakult helyzetet kezelni tudják.

"Gondjainkat tetézi, hogy Vandersloot Courtney személyes okok miatt belátható időn belül biztosan nem tud eleget tenni a szerződésében foglaltaknak és nem tudja erősíteni csapatunk sorait – folytatta Török Zoltán. – Jelen helyzetben ezt a hátrányt előnyünkre szeretnénk fordítani, egyben példát is mutatni, hogy az idei télen az eredményesség oltárán is készek vagyunk áldozni, ha a helyzet úgy kívánja. Csapatunk tervezett kerete tehát jelentősen meggyengül, ami szükségszerű lépés a kialakult helyzetben. Szeretném leszögezni, hogy a gazdasági kihívások miatt jelen pillanatban nem tervezünk játékosigazolást a magyar és amerikai állampolgársággal is rendelkező irányító helyére. Klubunk ugyanis minden lehetőséget igyekszik megragadni, így nemcsak a bevételeink növelése terén, hanem kiadásaink drasztikus és felelősségteljes csökkentése terén is további jelentős lépéseket tervez. "

Hogy konkrétan mit, egyelőre még nem részletezte Török Zoltán, de az biztos, a korábbinál is keményebb idők jönnek Sopronban is, és csak remélni tudják a klubnál, hogy ez az eredményességében a legkevésbé látszik majd meg. Emellett az ügyvezető arra kéri a szurkolókat, a játékosokat, az edzőket, a sportszakembereket, hogy intézkedéseiket fogadják megértéssel, hiszen valamennyi a klub működőképességének megőrzését szolgálja.