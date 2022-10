Ma 17 órakor a SERCO UNI Győr a Vasas Akadémia együttesét fogadja a női NB I 4. fordulójában.

A fővárosiak a nyitófordulóban szoros meccsen, 58–56-ra legyőzte a Csatát, majd beleszaladtak egy nagy pofonba Miskolcon (DVTK–Vasas 72–41), a Szekszárdot legutóbb viszont megszorongatták (Vasas–Szekszárd 64–69).

A nyáron a szokásosnál is nagyobb volt a mozgás a csapat környékén. Bach Boglárka (ő éppen a győriekhez igazolt), Pusztai Petra és Dúl Terka távozott, a tengerentúlról viszont két kosárlabdázó is érkezett: a texasi születésű, az elmúlt szezont Dél-Amerikában játszó Katrina Pardee, valamint a New York-i magas ember, Shaquilla Nunn.

A Vasas ellen nyomasztó a győriek mérlege, hiszen az eddigi 34 meccsből 33-at ők nyertek, és mindössze egyszer maradtak alul az angyalföldiekkel szemben (2019. december 21.: Vasas–UNI Győr MÉLY-ÚT 75–74). Annak a vereségnek ugyanakkor jelenleg az ad pikantériát, hogy a Vasas akkori edzőjét Földi Attilának, a győriekét Milos Pavlovicnak hívták. A szerb trénernek az állásába került a fiaskó. Azóta Pavlovic a Vasas edzője lett, míg Földi Attila Győrben másodedző Cziczás László mellett.

Érdekesség még, hogy a két csapat meccsén eddig 4940 pont esett, így nagy valószínűség szerint megszületik az 5000. pont is a két csapat párharcában.

Ami az UNI Győrt illeti, jól kezdték a bajnokságot Török Ágnesék, előbb 77–55-re nyertek Cegléden, majd eddig egyetlen hazai meccsükön a BEAC-ot 104–85-re verték, legutóbb pedig Szigetszentmiklóson, a BKG ellen diadalmaskodtak magabiztosan (92–56).

Cziczás László vezetőedző így várja a mérkőzést: – Kötelező a győzelem, de ezt egyáltalán nem lesz könnyű megszereznünk. A Vasas az elmúlt években komoly fejlődésen ment keresztül, évről évre egyre jobbak. Rendkívül agresszív kosárlabdát játszanak, ezért minden koncentrációnkra szükségünk lesz, hogy ne érjen bennünket meglepetés. Szerencsére mindenki rendelkezésre áll, bizakodva várjuk a találkozót.