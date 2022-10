A hétvégén a női NB I/B-ben szereplő UNI Győr-SZESE is megkezdi a szereplését a bajnokságban. Dr. Barthalos István együttese vasárnap 17 órakor a Törekvés otthonában lép pályára. Idén a másodosztályt három csoportra osztották: a Pirosban 9, a Fehérben 10, a Zöldben 9 csapat indul, a győrieket és a Sportdarázs-SMAFC együttesét a Fehérbe sorolták be.

„A csapat szépen végigdolgozta a felkészülést, de már nagyon várjuk, hogy végre tétmeccset játsszunk, szükség van ugyanis a mérkőzésekre, hogy ne legyen túl monoton a munka. A célunk nem változott: az NB I/B mellett az egyetemiben is játszik szinte ugyanez a garnitúra, a prioritást pedig az egyetemi bajnokság élvezi, hiszen ott címvédők vagyunk. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az NB I/B-t ne vennénk komolyan, kiváló felkészülési terep ugyanis a másik sorozatra. Emellett bízunk abban, hogy azért a B csoportban is tudunk értékes győzelmeket aratni. Akár már most vasárnap. Ellenfelünk tavaly a Zöld csoport éllovasai közé tartozott, de úgy vélem, amennyiben centereinket megfelelően tudjuk használni, abban is jobbak lehetünk nálunk. Mindannyian tudjuk azonban, hogy nem most kell a csúcsformát hozni, hanem ahogyan anno Fűzy Ákos is mondta: akkor kell jónak lenni, amikor elolvadt a hó” – mondta dr. Barthalos István.

A győri keret erősödött, hiszen Horváth Boglárka érkezett magas posztra a BKG-tól. Rá mindkét bajnokságban számít a szakvezetés. Emellett a juniorcsapatból „kiöregedett” játékosok is csatlakoztak Bognár Kinga és Mihály Emma személyében. Távozott ugyanakkor Bende Réka, aki az érettségi után Szegeden folytatja tanulmányait.

A soproniak szintén vasárnap lépnek pályára: 11.30 órakor a ZTE együttesét fogadják a Novomatic-aréna új termében.