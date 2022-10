„Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Évek óta fut ez a kampány, melyhez idén mi is csatlakoztunk, és egyik élklubja lettünk a mozgalomnak. Női sportolók edzenek, játszanak nálunk nap mint nap, így különösen fontosnak tartottuk, hogy mi is felhívjuk a figyelmet erre a betegségre. Nemcsak a felnőttjátékosainknál, hanem az utánpótlásban is, hiszen egyszer ezek a kislányok is felnőnek, anyák lesznek. A sport a legjobb és talán leghitelesebb eszköz arra, hogy megőrizzük az egészségünket. Emellett a szűrővizsgálatok is elengedhetetlenek ahhoz, hogy ha esetleg mégis baj van, időben felismerjük a betegséget, ezáltal sokkal jobb esély kínálkozik a gyógyulásra. Bízunk benne és hisszük, hogy az üzenet minél több emberhez eljut, ezzel is hozzájárulva az egészségmegőrzéshez. Szeretném kiemelni, hogy bár most a mellrák van a kampány központjában, természetesen minden más betegség időben történő felismerése nagyon fontos, és ebben is segít a sport, hogy kialakuljon már gyerekkortól a testtudatosság, hogy minél korábban megismerjék saját testüket a sportolók” – fogalmazott Fűzy András klubelnök.

A kampányban való részvétel a csapat megjelenésében a pályán, illetve a klub saját csatornáin is jól látható lesz.

Az első csapat játékosai a mérkőzések előtti melegítés során pink dobópólót, míg a mérkőzések alatt pink kiegészítőket viselnek, ezzel is ösztönözve a szurkolókat a betegség elleni harc támogatására. A klub honlapján és közösségimédia-felületein októberben számos, a szűrővizsgálaton való részvétel fontosságát hangsúlyozó videós és grafikai tartalom jelenik meg. A csapat tagjai emellett közvetlenül is igyekeznek majd megszólítani hölgytársaikat, hogy ösztönözzék őket, tegyenek meg mindent a megelőzés érdekében.

A kampányhoz csatlakozott a RapCity is, amely októberben a mellrák elleni küzdelmet szimbolizáló rózsaszín szalaggal ellátott zoknit biztosít a lányoknak. Emellett a RapCity webshopjában egyéb rózsaszín kiegészítőket vásárolhatnak majd a szurkolók, ezeknek a bevételéből bizonyos százalékot pedig a Magyar Rákellenes Liga javára ajánlott fel a szaküzlet.

Aki szeretne anyagilag hozzájárulni a mellrák elleni küzdelemhez, az adományát a Magyar Rákellenes Liga számlaszámára utalhatja el: 12001008-00102329-00100000 (Raiffeisen Bank). A megjegyzés rovatba az „NFL” és az „UNI Győr” szavakat kell írni.