A MOL Magyar Kupa mai fordulójában lép pályára a Credobus Mosonmagyaróvár is, amely rangos ellenfelet fogad, az OTP Bank Ligában negyedik helyen álló Kisvárda Master Good érkezik a Lajta partjára. Az óváriak az elmúlt kupafordulóban Füzesgyarmaton hosszabbítás után jutottak tovább, hasonló bravúrral minden bizonnyal ma is elégedettek lennének.

„Természetesen a Kisvárdát is ugyanúgy feltérképeztük, mint az NB II-es ellenfeleinket szoktuk, ezek alapján is mondhatom, hogy nehéz dolgunk lesz a mérkőzésen – kezdte Horváth Csaba, a hazaiak vezetőedzője. – Tudjuk, hogy nem mi vagyunk a párharc esélyesei, tiszteljük is a Kisvárdát, de mindent megteszünk a dicséretes helytállás érdekében. Ebben az is benne van, hogy nagy bravúrral és kis szerencsével esetleg kiharcolhatjuk a továbbjutást az egyik legjobb játékoskerettel rendelkező magyar csapat ellen.”

A bajnokságban az utóbbi időben jól szereplő Credobus Mosonmagyaróvárnál több futballista bajlódik kisebb sérüléssel, az ő játékukat nem kockáztatják a kupában. A többiek százszázalékos állapotban várják a Kisvárda elleni összecsapást, ami ma 13.30 órakor kezdődik, a játékvezető Horváth T. lesz.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.