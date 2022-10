Az MKC legutóbb majdnem három hete játszott tétmérkőzést – a DVSC vendégeként kapott ki –, hazai pályán pedig majdnem egy hónapja szerepelt utoljára, így alighanem játékra kiéhezve várja már az újabb találkozót – mely 2022-ben az utolsó hazai összecsapása lesz az MKC-nek – Gyurka János együttese.

„Erre a szezonra átalakult a Dunaújváros gárdája, befejezte a pályafutását Bulath Anita és távozott több légiós. Helyettük főként fiatal kézilabdázók érkeztek, akik képzett, tehetséges játékosok. Nagyon komolyan vesszük a mérkőzést, ami maximális koncentrációt kíván tőlünk. Nem volt most egyszerű felkészülnünk, hiszen a válogatott játékosaink napokig távol voltak, teljesen különböző mérkőzésterheléseket kaptak. A sérülésekből visszatérő kézilabdázóinkat pedig fel kellett zárkóztatni, így igazából a hosszabb bajnoki szünetnek csak az utolsó néhány napjában tudtunk a teljes csapattal dolgozni. A védekezésünk lehet a siker kulcsa, de arra is számítok, hogy a fiatalok, a csereként beálló játékosaink is sokat hozzá tudnak tenni a játékunkhoz” – mondta Gyurka János.

A játékosok közül Kovács Patrícia így várja a találkozót: "Ebben az évben az utolsó hazai mérkőzésünk lesz a szerdai. Ez is olyan motivációs tényező, ami nagyon fontos a számunkra, mert a közönségünket mindenképpen ki akarjuk szolgálni. A Dunaújváros azonban mindig nehéz ellenfél, sokat futnak, bátran vállalkoznak, így sokgólos, intenzív mérkőzésre számítunk. Meghatározó lesz a védekezésünk, amelyre kiemelten figyelünk. A válogatott szünet a sérülésekkel bajlódó játékosainknak is jól jött, Tóth Gabit leszámítva már a teljes keretünkkel tudunk edzeni. Eredményesen akarjuk folytatni a bajnokságot, meg akarjuk őrizni a hazai pályán hibátlan mérlegünket. Közben pedig figyeljük az Európa-liga selejtezőket, hiszen a hónap közepén már mi is érintettek leszünk a sorsolásnál. Erős a mezőny, jó lenne a selejtezőben elkerülni a francia, a német és norvég csapatokat, de reméljük, lesz egy kis szerencsénk, amikor ellenfelet húznak nekünk."

Mihály Petra is beszélt arról, mit vár a találkozótól.