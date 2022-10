Az NB III előző fordulójában Zalaegerszegen lépett pályára az ETO Akadémia, ahol az élvonalbeli gárda második csapata ellen a találkozó elején szerzett góloknak köszönhetően győzni tudtak a fiatalok.

A múlt vasárnapról szerdára halasztott mérkőzésen az ETO Akadémia a jó kezdésnek köszönhetően gyűjtötte bea három pontot. A találkozón már az első öt percben két gólt szerző Szabó Tamás – aki eddig remek szezont fut az NB III-ban – bízik benne, hogy a többi mérkőzésen is eredményesek tudnak lenni, és megmutatják, mire képes ez a csapat.

- Úgy terveztük, hogy már az első perctől kezdve átvesszük az irányítást, ami sikerült is, hiszen nagyon korán kétgólos előnybe kerültünk – kezdte Szabó Tamás a klub honlapján. – Próbáltunk minél több helyzetet kialakítani, és az volt a kulcsa a győzelmünknek, hogy a kapu előtt kellően határozottak voltunk. A második félidőben a dominanciánk sajnos kicsit visszaesett, és azt éreztem, hogy inkább ráültünk az eredményre. Nagyon örülök, hogy két gólt is sikerült szereznem, reményeim szerint a folytatás is hasonlóan alakul a csapat számára.