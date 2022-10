A rezsiválság a sportlétesítmények fenntartóit is kritikus helyzetbe sodorta. Ennek ellenére a győri jégsport él, és élni akar – adott tájékoztatás lapunknak a Győri Jégsportért Alapítvány.

A létesítmény már csak azért sem zár be, mert az UNI Győr ETO HC utánpótlás csapatai folyamatosan edzenek, sőt, sikerrel szerepelnek a korosztályos bajnokságokban, a felnőttcsapat pedig a másodosztályt jelentő Andersen Ligában kezdte meg a versenyszezont a közelmúltban, ráadásul szombaton 15.30 órakor az FTC ellen rangadó vár Matejov Vladimir együttesére.

Október elején az egyesület és a Győri Jégsportért Alapítvány már elindította a korábbi években nagy sikerrel működtetett délelőtti ovikori-programjait is, amelyen jelenleg az agglomeráció óvodásai tanulhatják meg a korcsolyázás alapjait. A győri alapítványi óvodák mellett egyenlőre a nyúli, győrszentiváni, győrzámolyi, dunaszegi, és győrújfalui kicsik számára biztosítják a korizás lehetőségét.

„Győrben és környékén rendkívül népszerű téli szabadidős sportolás a korcsolyázás, az elmúlt években is sok-sok ezren koriztak nálunk. Rengeteg kérdést kapunk napi szinten, hogy mikor indul Győrben a lakossági korcsolyázás. A korcsolyaoktatások már vannak a hétvégéken, erre minden szombaton és vasárnap 10-11 óra között van lehetőség a jégpályán. De jó hírünk van a téli sportok szerelmeseinek is, november első hétvégéjén már szeretnénk megnyitni a Nemak Jégcsarnokot a lakossági korcsolyázók számára is. November első hétvégéjén a jégkorongmérkőzések és edzések miatt, egyelőre még csak két turnusban, de már lehetőség lesz a korcsolyázásra, 15 és 17, valamint 18 és 20 óra között várunk minden korizni vágyót" – írta közleményében az alapítvány.

"Fontos számunkra, hogy minél többen tanuljanak meg Győrben és környékén korcsolyázni, hiszen ez egy olyan mozgásforma, amely rendkívül egészséges és összetett módon fejleszti a gyermekek motorikus képességeit, a korizás megtanulása ráadásul egy életre szól, hiszen az a sportmozgás, amit gyermekként megtanulnak, az egész életükön át elkíséri majd a kicsiket. A tavalyi szezonban a győri önkormányzat támogatásával közel hétszáz győri ovis sajátíthatta el a korcsolyázás alapjait nálunk a tíz alkalmas ovikori program keretében. Januártól újra szeretnénk fogadni a győri ovisokat is” – tette hozzá Nagy Ákos, az ETO HC ügyvezetője.

A megyeszékhelyen az elmúlt években megszokott volt, hogy az adventi forgatagban is működött egy jégpálya a Dunakapu téren, amely az idelátogató vendégek mellett a helyiek körében is rendkívül népszerű volt. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor rossz hírrel szolgáltak az illetékesek.

„Sajnos az üzemeltetési költségek kritikus szintre emelkedtek, ezért azt a fájó döntést hoztuk, hogy erre a szezonra elengedjük a Dunakapu téri jégpályát, viszont a győri Jégsport Központban található jégpályáinkon a téli időszakban is mindenkinek lehetősége lesz korizni. Rendkívül népszerű téli sport Győrben a korcsolyázás, és hiszem, hogy az idén is sok ezren választják ezt szabadidős sportolási céllal" – folytatta Nagy Ákos, aki a szombati mérkőzéssel kapcsolatban így fogalmazott: "A jégkorong is egyre népszerűbb, nagyon bízom benne, hogy szombaton az első hazai Andersen Liga-meccset telt ház előtt játszhatja csapatunk a Nemak Jégcsarnokban a listavezető FTC ellen.”