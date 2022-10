Gól nélküli döntetlennel ért véget az ETO kazincbarcikai fellépése az NB II hétvégi fordulójában. A pontszerzésben óriási érdemeket szerzett Fadgyas Tamás, aki parádésan védett a győri kapuban. Különösen Toma György kiállítása után, a 70. perctől volt szükség sokszor a bravúrjaira.– Lehet azt mondani, hogy ez a meccs a legjobbak között van az eddigi pályafutásában? – kérdeztük a 26 éves kapust.

– Szerencsére korábban is voltak jó meccseim, akadt több emlékezetes teljesítményem, de a top ötben biztosan helyet kap a barcikai összecsapás.

– Tavaly első számú kapus volt, az idei bajnokságot azonban a kispadon kezdte. Hogyan élte meg mindezt?

– Kovácsik Ádám személyében jó kapus érkezett hozzánk és a nyáron ő kapott bizalmat a szakvezetéstől. Engem a versenyhelyzet motivált, még több munkára ösztönzött. Készültem a visszatérésre és arra, hogy ezt a lehető legjobb formában tegyem meg. Három fordulót követően Ádám sérülése után ismét én lettem az első számú kapuvédő. Sok mindent felülírt a felkészülésben, hogy a nyáron megszületett a gyermekem, aki sok boldogságot jelent a számomra.

– A bajnokság előtt jelentősen megváltozott az ETO játékoskerete. Hogyan látja, erősebb lett a csapat?

– Nagyon sok futballista érkezett hozzánk és értelemszerűen többen távoztak is. Szépszámú tehetséges fiatal jött, akiknek kellenek a játékpercek az NB II-ben, hogy még tapasztaltabbak legyenek. Rajtuk kívül érett játékosokat is igazoltunk, így szerintem elmondható, hogy erősödtünk erre az idényre.

– A csapat védekezésére nem lehet panasz, a góllövéssel azonban gyakran adósak maradnak.

– A Péccsel holtversenyben a legkevesebb gólt kaptuk, hatot. A bajnokság előtt is sokat gyakoroltuk a védekezést, hogy rendben legyen. Támadásban valóban akad javítanivaló, elsősorban a helyzetkihasználásban. Ha sikerül jobb döntéseket hozni, akkor ez a pontszámban és a csapat helyezésében is megmutatkozik majd.

– Szerdán győri derbit játszanak. Mit vár a Gyirmót elleni kilencven perctől?

– Nagyon fontos mérkőzés lesz nekünk és a szurkolóink számára is. Hasonló felfogásban játszunk majd, mint eddig, de ha lehet, akkor még nagyobb motivációval lépünk pályára. Inspirál bennünket a televíziós közvetítés is. Természetesen győzni szeretnénk a rangadón.