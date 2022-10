Az ETO FC Győr legjobbjai a héten a válogatottakkal készülnek. A Gyirmóton edzőtáborozó A válogatottnak ketten tagjai: Kovács Laura és Németh Loretta. Ők pénteken Csehországban lépnek pályára. Hanna Kaziupa a fehérorosz nemzeti csapatban szerepel.

Az U19-es együttes hazai rendezésű Eb-selejtező tornán vesz részt Telkiben. A keret tagja Borók Dorina, Savanya Csilla és Vida Boglárka.

Elsőként a walesi együttessel találkoznak, majd a szerb és az olasz válogatott lesz az ellenfél.

A Turtóczki Sándor vezette magyar csapat nehéz csoportba került az őszi Eb-selejtező körben, az erőviszonyok alapján kiemelkedő olaszok mellett három hasonló erősségű válogatott kapott helyet a négyesben. Az őszi selejtezőkörben a legfontosabb cél minden együttes számára az A-divízióban való bennmaradás kiharcolása: három csapat tavasszal az Eb-részvétel kiharcolásáért léphet majd pályára, míg a negyedik helyezett kiesik a B-divízióba, és máris elveszti az esélyét az Eb-szereplésre.

– Nem volt szerencsés számunkra a sorsolás, az alsóházból feljutó csapatok közül a lehető legerősebb riválist, a szerbeket kaptuk, és a walesiek stílusa sem igazán fekszik nekünk. Ezzel együtt úgy érzem, e két válogatott ellen reális esélyünk lesz a pontszerzésre, akár a győzelemre is. Ehhez viszont tökéletes csapatjátékra van szükségünk, és néhány kiemelkedő egyéni teljesítmény is kell majd. Kevés időnk volt a felkészülésre, mindössze két nemzetközi meccs áll a hátunk mögött, a legutóbbi edzőtáborozásunk során viszont már biztató teljesítményt nyújtott a csapat – mondta Turtóczki Sándor az mlsz.hu-n. Azt is kiemelte, hogy a walesiek elleni szerdai teljesítmény kulcsfontosságú a csapat számára.