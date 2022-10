Fontos állomáshoz érkezett a gyermekként Csákváron, majd Fehérváron nevelkedett korábbi kiváló MKC-s kézilabdázó, Tilinger Tamara. Hat hónappal azután, hogy március közepén mellrákot diagnosztizáltak nála, megkongatta a Remény harangját. Azt a harangot, melynek erőtől duzzadó hangja azzal nyújt támaszt a kemoterápiát kezdőknek, hogy a kezelés végére ért betegek jelzik: van remény! - olvasható a Feol.hu-n.

A 33 esztendős Tilinger Tamara 13 kemót kapott, s már a melleltávolító műtétekre készül. A fájdalmas, keserves kezelés nem törte meg. "Pumi" elszánt harcos. S a betegséggel vívott háború harctéri tapasztalataiból merített erővel most édesapját is segíti.

- Sajnos kiderült, hogy édesapám is beteg. Műteni is kellett, két bordáját ki kellett venni. Lábadozik, a kemoterápia előtt áll. Ő nem olyan típus, mint én, folyamatosan figyelmeztetem, olykor rápirítok, hogy nem szabad elhagynia magát, remélem, tudok neki erőt sugározni. Én már nagyon jól vagyok, csinálom, amit kell, várom a műtétet, s már edzek is. A napokban vágattam le utoljára a hajam, most már nőhet kedvére. Elkezdtük a szuris utókezelést, ami megöli a megmaradt rákos sejteket is, emellett gátolja a kiújulást. Ebből 12-t kapok.

