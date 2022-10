Az NB II-es Credobus Mosonmagyaróvár együttese bravúros győzelmet aratott vasárnap a Békéscsaba otthonában. A kék-fehérek Nagy Zoárd hajrában elért góljával nyertek 1-0-ra.

A csapatot bajnoki mérkőzésen először irányította megbízott vezetőedzőként Horváth Csaba.

"Úgy érzem, az első félidőben jobban játszottunk ellenfelünknél, ezzel láthatóan meg is tudtuk őket lepni. A kiállítás után a hazaiak kontrákra rendezkedtek be, ezeket sikerült hárítani. A végén megrúgtuk a győztes gólt. Várható volt, hogy egy gól dönti el a három pontot. Ha több önbizalmunk lenne, akkor simábban is győzhettünk volna" - nyilatkozta a mérkőzés után Horváth Csaba a Kisalföldnek.

Három pontnál jobb önbizalom növelő nincs, így kellően felvértezve fogadhatja a Credobus Mosonmagyaróvár a Budafokot a szerdai fordulóban. Valószínű, még mindig Horváth Csabával a kispadon.