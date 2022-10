ETO FC Győr–Békéscsaba

ETO Park, vasárnap, 15.00. V.: Ducsai.

A Kecskemét elleni továbbjutással és a dorogi győzelemmel jó hetet zárt az ETO. Szervezettebb támadójátékkal a Békéscsaba is legyőzhető.

„Ahogy korábban is elmondtam már, ezen a találkozón is mi szeretnénk dominálni és támadólag akarunk fellépni – kezdte Tímár Krisztián, a zöld-fehérek vezetőedzője. – Nyilván ezek a meccsek nagyon nehezek, mert az ellenfél szeretne elmozdulni a kiesőzónából. Feltérképeztük a Békéscsabát, több van benne, mint amit eddig mutatott, de hazai pályán nem lehet más célunk, mint megnyerni a mérkőzést és tovább gyűjteni a pontokat, mert szeretnénk felfelé zárkózni a tabellán.”