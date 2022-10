Ma kora hajnalban kezdte meg utazását Liverpoolba, a torna világbajnokság helyszínére a Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Kardos Botond és Bátori Szabolcs alkotta magyar férfi válogatott.

A csapat Budapestről Münchenbe, majd Manchesterbe repül, ahonnan busszal szállítják Liverpoolba. A fiúk másnap megtartják első tréningjüket, délután pedig már az első pódiumedzésre is sor kerül (16:55-18:21) Mészárosék számára, majd október 29-én szintén pódiumedzés lesz.

Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkárának tájékoztatása szerint a rendezés sajátosságai miatt először fordul elő vb-n, hogy két rövidebb pódiumedzés lesz, az egy normál hosszúságú helyett.

A férfi válogatott számára október 31-én a selejtezőkkel indul a világbajnokság hivatalos programja, az együttes a 6. selejtezőcsoportba került, csakúgy, mint a belgák, az ausztrálok és a franciák, emellett az is bizonyossá vált, hogy korláton kezdünk. A versenykiírás szerint a magyarok 21:00–22:55 között mutatják be gyakorlataikat.

A vb-n a kvalifikáció 5-4-3-as rendszerben zajlik. Ez azt jelenti, hogy az ötfős csapatból négyen mehetnek fel a szerre, ahol a csapateredménybe a legjobb három pontszám számít.

A selejtező egyben kvalifikáció a csapat, az egyéni összetett és a szerenkénti finálékra is. A csapatdöntőbe a legjobb nyolc nemzet kerülhet be, ahol szerenként már csak három tornász mutathatja be gyakorlatát.

Fontos, hogy ez az első lehetőség az országok számára, hogy kkvótát szerezzenek a 2024-es párizsi olimpiára: a csapatdöntő első három helyezettje automatikusan kvalifikál az ötkarikás játékokra.

Az egyéni összetett huszonnégyes fináléba nemzetenként maximum két versenyző juthat be, míg a szerenkénti döntőkre ugyanez érvényes a legjobb nyolc tornászt tekintve.

A vb programja. Október 29: női selejtezők - 1. nap. Október 30: női selejtezők - 2. nap (magyar csapat - 11:00-12:20). Október 31: férfi selejtezők (magyar csapat - 21:00–22:55). November 1: női csapatdöntő. November 2: férfi csapatdöntő. November 3: női egyéni összetett döntő. November 4: férfi egyéni összetett döntő. November 5: szerenkénti döntők, 1. nap (nők: ugrás, felemáskorlát; férfiak: talaj, lólengés, gyűrű). November 6: szerenkénti döntők, 2. nap (nők: gerenda, talaj; férfiak: ugrás, korlát, nyújtó).