Sopron Basket - TFSE-MTK 90-62 (26-16, 20-13, 25-24, 19-9)

Sopron, 500 néző. V.: Varga-Záray, Szilágyi, Földesi.

Sopron: FEGYVERNEKY 8/6, SYKES 20, KUNEK 18/6, Sitku 2, BROOKS 14 . Cs.: SZTANKOVICS 14, Völgyi, Czukor 2, Böröndy 5.

TFSE-MTK: DUL P. 13/3, Dul T. 4, Marshall 7/3, Hegedűs 6, HILLSMAN 27. Cs.: Theodoreán 2, Király, Burján, Szeitl 3/3, Turi. Edző: Magyar Bianka.

Két hete nehezen, úgy nyert 10 ponttal a TF-MTK otthonában a Sopron, hogy az első félidő hajrájában 14 pontos hátrányban volt. Most remekül 11-3-mal kezdett, majd nagy dobópárbajban 10 perc elteltével Kunek vezérletével 10 pont előnye volt. A hazaiak a sok hibával tarkított második negyedben is pontosabbak voltak, a félidő végén 17 ponttal elhúztak. A harmadik negyed is nagy dobópárbajt hozott, a negyedikben fölényessé tette sikerét a Sopron.

Gáspár Dávid: - Több játékosunknak is meg kell még azt tanulni, hogyan kell negyven percen át fenntartani az elvárt minőséget, akár a padról érkezik, akár már hosszabb ideje pályán van. Az első félidőben négy támadó lepattanót szedett a TFSE, a szünet után tizenkettőt, ez mutatja, hogy bizonyos helyzetekben nem voltunk elég élesek. A mérkőzést kontrolláltuk, jó periódusaink is voltak, de az említett területeken kell előrelépés. Összességében gratulálok a csapatnak, Sztankovic jó játékának is örülök!