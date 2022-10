Fiatal kapus őrzi az NB III-ban szereplő Csorna kapuját, miután rutinos társa, Ficsór Dávid nemrég súlyos sérülést szenvedett.

A 19 esztendős Kantó Zsombor a Komárom elleni mérkőzésen debütált a zöld-fehéreknél, a meccs 75. percében lépett pályára, s a hátralévő időben nem kapott gólt. Nem mondható el ez a Tatabánya ellen, ahol már végigvédte a találkozót, ám 4–1-re kikapott a Csorna. A legutóbbi fordulóban újra csak egy gólt kapott a fiatal kapus, Balatonfüreden játszott 1–1-es döntetlent csapata.

„Talán nem sikerült rosszul a bemutatkozásom, a Tatabánya egyelőre más szintet képvisel, más célokért küzd a bajnokságban, mint mi – kezdte Kantó Zsombor, aki tulajdonképpen hazatért a rábaközi településre. – Még 2016-ban Csornáról kerültem Győrbe, az ETO-hoz, ahol egészen a mostani idényig játszottam. Tudatos volt a visszatérés, szükségesnek éreztem a környezetváltást, kellettek az új impulzusok. Kapóra jött, hogy feljutott a Csorna az NB III-ba, mert harmadosztálynál lejjebb azért nem nagyon szerettem volna futballozni” – tette hozzá a játékos, aki nem számolt azzal, hogy ilyen gyorsan a kapuban találja magát.

„Minden kapus tudja, nem szerencsés csereként pályára lépni, magam sem számítottam rá, hogy már Komáromban be kell állnom a csapatba. Jól éreztem magam a pályán, úgy gondolom, jól ment a védés. Nagyon sajnálom, hogy épp egy sérülés miatt történt meg mindez, de ha már így alakult, szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, s bebizonyítani, hogy számíthatnak rám Csornán. A csapatban egyébként sokkal több van, mint amit a helyezése mutat” – szögezte le Kantó Zsombor, aki távolabbi terveiről is beszélt.

„Korábban az U15-ös és az U18-as válogatottban is szerepelhettem, s mint minden futballistának nekem is álmom, hogy egyszer a nagyválogatottban is bemutatkozhassak. Persze odáig nagyon hosszú lesz az út, hiszen még az élvonalig is el kell jutnom, de most Csornán akarok mindent megtenni a sikerekért.”