Sopron KC–Falco 63–81 (12–17, 13–21, 17–26, 21–17)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 2000 néző. V.: Tőzsér, Söjtöry, Major.

SKC: JOSEPH 20/6, Jones 9/3, Valerio-Bodon, BARNETT 11, Molnár M. Cs.: Shine 2, Durham 12, Sitku 6, Supola 2, Takács N., Csendes 1, Schöll. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Falco: POT 13, Kovács B. 3/3, Brown 9, TIBY, 15/3 Keller 3. Cs.: Perl 6, BARAC 11/3, COWLES 18/9, Verasztó, Takács Z., Horváth A., Sövegjártó 3/3. Edző: Milos Konakov.

Bár Pot a bajnoknak szerzett vezetést, Joseph – aki a lelátón óriási üdvrivalgást kiváltó triplát is dobott – vezérletével erre egy 7–0-val felelt az SKC. A szakasz közepén a soproniak elkapkodtak pár létszámfölényes helyzetet, s ezt azonnal büntette a nemzetközi porondon is sikeresen szereplő Falco, amely – hiába zsákolt nagyot Durham – egy 15–4-es rohammal nemcsak fordított, de el is lépett és a negyed végén öt ponttal vezetett.

A második etapot a szó szoros és átvitt értelmében is pontatlanul kezdte az SKC, tíz pont fölé nőtt a Falco előnye. Több mint három és fél perc után Barnett szerezte a második etap első hazai kosarát, majd jött egy újabb Durham-zsákolás, majd a center középtávolról is betalált. Ezzel a 6–0-val öt pontra feljöttek a hazaiak, időt is kért a Falco. Ki nem kényszerített hazai hibákból a félidő hajrájában újra tíz pont fölé nőtt a vendégelőny. A félidő hajrájában Joseph és Barnett nem engedte jobban ellépni a bajnokot, ám Tiby kosár plusz büntetős akciója után szünetre alakult ki a legnagyobb különbség, 13 ponttal vezetett a Falco.

A második félidő elején váltva estek a kosarak, az SKC-t Joseph próbálta versenyben tartani, de a vendégek Cowels tripláira építve a szakasz közepén 19 ponttal elhúztak. Frissebb, pontosabb volt a bajnok, az SKC több labdát is eladott. A harmadik negyed hajrájában Tiby újabb kosarával, majd Barac triplájával 20 pont fölé nőtt a különbség – a záró etapnak 22 pontos szombathelyi vezetésről vágtak neki a felek.

A negyedik negyed elején Tiby triplája után 25 pontra nőtt a bajnok előnye, Flevarakisz pedig nyilván már a hétvégi, Oroszlány elleni összecsapásra gondolva pihentette csapata kulcsjátékosait és a fiataloknak adott lehetőséget, akik Sitku vezérletével valamit faragtak is a hátrányon, de a sima vendégsikert egy pillanatig sem tudta kétségessé tenni az SKC.