Sopronban nagy múltja van a városi rangadóknak, ha több mint fél évszázadra visszatekintünk, akkor olvashatjuk, hogy milyen éles harcot vívott egymással a SFAC és az SVSE, majd hosszú évekig volt az érdeklődés középpontjában a Soproni Textiles–SVSE derbi.Különlegessége volt ennek az időszaknak a szurkolók reagálása. A Belvárosban, a Tűztorony lábánál ma is álló hírlapbolt előtti tér volt az úgynevezett focibörze, ahol a fanatikus drukkerek hétfőnként egymást cukkolták és vitatták meg az eseményeket. Esetenként fekete kis koporsókat is huzigáltak a földön a vesztes tábor bosszantására.

Napjainkra már elmúlt ez a fajta „láz”, ám az biztos, hogy egy soproni derbi mindig az érdeklődés középpontjában áll, akármelyik osztályban is találkoznak a csapatok.

Jelenet a négy évvel ezelőtti derbiről. Fotó: Leczovics Zsolt / cyberpress



A szombati találkozó egyébként sok érdekességet tartogat. Egyrészt a pályaválasztó hazai- ak játékoskeretében több volt SC Sopron-os játékos szerepel, vezetőedzőjük, Katona Sándor korábban az SC utánpótlás- edzőjeként dolgozott.

A két piros-fehér együttes meccsének irányítása soproni kézbe kerül, a város első számú sípmestere garancia a minőségi játékvezetésre. Egy biztos, minden adott a jó hangulatú mérkőzéshez, még az időjárás is kegyeibe fogadja a nagyérdeműt, ami várhatóan telt házat jelent az Anger-réti sporttelepen.

A rangadóról a két vezetőedző is pozitívan nyilatkozott, szerintük várhatóan küzdelmes, kemény, izgalmas, de sportszerű lesz. Egy igazi derbin minden előfordulhat, lényeg, hogy a hálás szurkolótábort teljes mértékben kiszolgálják.

Katona Sándor: – Úgy ké- szültünk, mint korábban, de azért más egy városi rangadót játszani. Több vesztes mérkőzés után feltétlen nyerni sze- retnénk. Hiszem, hogy különösebb esemény nem történik a kilencven perc során és sportszerű keretek között megy le a találkozó. Szeretnénk sok néző előtt jó hangulatban, jó játékkal meglepni hálás közönségünket.

Bücs Zsolt, az SC Sopron mestere: – A heti felkészülésben nem volt eltérés a korábbiakhoz képest. Véleményem szerint túlságosan fel van fújva a két klub közti ellentét. Nem szabad kiindulni a SFAC utolsó mérkőzésének eredményéből, mivel egy városi rangadón minden megtörténhet. Kemény, küzdelmes, de sportszerű játékot várok.