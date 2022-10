Ma 18 órakor a SERCO UNI Győr megkezdi szereplését az Európa-kupában. Első ellenfelük idegenben az izraeli Maccabi Bnot Asdod lesz, mely komoly játékerőt képvisel, a hazai játékosok mellett két amerikai, Kalani Brown és Shatori Walker-Kimbrough – utóbbival Diósgyőrben együtt dolgozott a győriek jelenlegi vezetőedzője, Cziczás László –, valamint egy lett kosaras, Ilze Jakobsone szerepel.

A két csapat még sosem találkozott egymással, sőt, az UNI Győr izraeli együttessel sem mérkőzött még soha.

A zöld-fehérek jó formában vannak, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a bajnokságban eddig hat mérkőzésből hatot nyertek meg. Legutóbb komoly rangadón az Euroliga-selejtezőt sikeresen megvívó, így harmadik magyar csapatként – a címvédő Sopron és a Szekszárd mellett – a legrangosabb európai kupasorozatban induló DVTK-t múlták felül. Ezek az eredmények mindenképpen jó alapot adnak az EK-meccs előtt, ám ezekből igazán kiindulni nem szabad.

Cziczás László vezetőedző is óvatosságra int: – Nagyon nehéz meccsre számítunk, komoly WNBA-s játékosai is vannak az izraelieknek, többek között volt játékosom, Shatori Walker-Kimbrough. Túl sok felvétel nem állt rendelkezésünkre az ellenfélről, így kicsit vakon megyünk bele a mérkőzésbe. Saját dolgainkat próbáltuk csiszolni, a DVTK ellen három negyeden keresztül jól védekeztünk, erre most is szükségünk lesz.