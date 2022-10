Hétvégén rendezik az NB III Nyugati csoport 15. fordulóját, minden találkozó vasárnap lesz.

Csornai SE–Kaposvári Rákóczi

Csorna, 13.00. V.: Jakab.

A rábaköziek múlt hétvégén Balatonfüreden játszottak újra döntetlent, ám egyelőre nem tudnak elmozdulni a kiesést jelentő zónából. Pedig a csapatban sokkal több van, mint azt a jelenlegi helyezése mutatja.

„A győzelem is benne volt a múlt heti mérkőzésben, mégis csak egy pontot sikerült szerezni. A nagy múltú Kaposvár ellen is muszáj lenne pontot, pontokat szereznünk, mert nem lenne jó a mezőnytől leszakadni. A gondjainkat tetézi, hogy Kerékgyártó és Papp R. szereplése is kérdéses. Mindenkinek oda kell tennie magát, érett játékkal sikerülhet a pontszerzés" – szögezte le Varga Péter a csornaiak edzője.