Hétvégén rendezik az NB III Nyugati csoport 15. fordulóját, minden találkozó vasárnap lesz.

Teskánd–Gyirmót FC Győr II

Teskánd, 13.00. V.: Sipos K.

„Kissé dühös vagyok amiatt, hogy az eddigi meccseinken több olyan lehetőségünk is volt amelyekkel, ha jobban sáfárkodunk, most a középmezőnyben lehetnénk. Stabilabban kell védekeznünk és pontosabban támadnunk. Győzelmi reményekkel utazunk Teskándra, hiszen kicsit elléphetnénk üldözőinktől és a mögöttünk álló mostani házigazdánktól is egyaránt" – mondta Ördög József a Gyirmót II edzője.



A további párosítás: Puskás Akadémia II–Tatabánya, 11.00. III. ker. TVE–Balatonfüred, Budaörs–ZTE II, Mór–Veszprém, Nagykanizsa–Bicske, Zsámbék–Fehérvár II, Komárom–Kelen SC, 13.00.