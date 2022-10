A napokban derült ki, hogy az eddig a klub megyei első osztályú csapatát irányító Horváth Csaba a lett az NB II-es Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzője, friss hír, hogy az együttes korábban dirigáló Varga László Csornán lesz utánpótlás-vezető.

Varga 2018 nyarán került Mosonmagyaróvárra, először az utánpótlásban kezdett tevékenykedni, 2019 októberében lett vezetőedző, majd a 2020/2021-es kiírásban az NB III Nyugati csoportjának 2. helyére „repítette” a csapatot. Az előző idényben aztán 100 pontot gyűjtve, 32 győzelemmel, 4 döntetlennel, s csupán 2 vereséggel bajnoki címet szerzett az együttessel, ezzel kiharcolta a feljutást a másodosztályba.

Az NB II-t azonban nem kezdte jól a gárda, nyolc fordulót követően egy győzelemmel, két döntetlennel, valamint öt vereséggel csupán a tabella 19. helyét foglalta el. A klubvezetőség emiatt döntött úgy, hogy a csapatnak új impulzusokra van szüksége, ezért változtat a vezetőedzői poszton.

"Lehet, egy kis szerencse is is hiányzott, s talán annyi, hogy beérjenek a játékosok, felvegyék az osztály ritmusát – mondta érdeklődésünkre Varga László. – Nagyon örülök, hogy az elmúlt fordulókban már eredményesebb a Mosonmagyaróvár, úgy fest tényleg jót tett az impulzus, ami érkezett" – tette hozzá a fiatal szakember, aki Csornán, az utánpótlás-nevelésben kapott fontos szerepet.

"Bár voltak ajánlataim, az NB III-ból több konkrét is, s pályaedzőnek másodosztályú klub is keresett, már csak a család miatt is úgy döntöttem, hogy maradunk, s örömmel fogadtam el a csornai felkérést. Motivál a feladat, mindig is szerettem fiatalokkal foglalkozni. Ez persze nem jelenti, hogy végleg lemondtam volna a kispadról, vannak ambícióim, de számomra most Csorna az első."