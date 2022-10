.„Eddig kimaradtak a helyzeteink, most szinte minden lehetőségünket kihasználtuk, bár négy-öt gól így is a lábakban maradt – kezdte a csapat edzője, Hannich Péter. – Nyilván azért nem ennyire egyszerű a képlet. Azt tudni kell, hogy csaknem teljesen kicserélődött kerettel, rengeteg fiatallal vágtunk neki a szezonnak. Ők még nem tudták felvenni az osztály ritmusát, s bizony elkövettek olyan hibákat, amik egy-egy meccsen döntőek voltak. De ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen tizenöt-tizenhat éves gyerekről beszélek, akik épp most csöppentek bele a felnőttfutballba. Amúgy sokszor beszéltünk róla, hiába a sok vereség, a befektetett munka előbb-utóbb megtérül, s ki kell annak jönnie valamikor. Most kijött, s nem is volt annyi hiba, mint korábban” – tette hozzá a rutinos szakvezető, aki azt is elárulta, azért egy-két rutinos játékos is kellett a szép sikerhez.

„Amikor az MTK-nál végzett elfoglaltsága megengedi, az élvonalbeli rutinnal is rendelkező Hidvégi Sándor segít nekünk. Sokat hozzátesz harminckilenc évesen is a játékhoz, s bentről irányítja a fiatalokat, nem kell nekem mindezt kiabálva megtennem az oldalvonalról. Sokat jelent, hogy Takács Norbert személyében tapasztalt kapus védi a hálónkat. Végre Szilvágyi Milán is a tőle elvárható szinten futballozott, s persze ott volt Vayer Gábor, aki negyvenöt évesen egymaga öt gólt lőtt. Bízom benne, hogy mostantól már ezt, a hétvégén látott arcát mutatja a csapat. Bár akadnak gondjaink, Hidvégi sem tud mindig a rendelkezésünkre állni, s van két komoly sérültünk is, de hiszem, hogy ki fogunk egyenesedni.”

Az említett Vayer Gábor – aki egyébként már kilenc találatnál jár ebben az idényben – még májusban, épp egy hasonló, lendületet adó győzelem után nyilatkozta azt, hogy bár még erővel bírná, a visszavonuláson gondolkodik, s maximum egy évet vállal még be.

„Ez nem változott, hiszen egyre nagyobb erőfeszítéssel jár a családot, a munkát és a focit összeegyeztetnem. Ezzel együtt az ilyen közös sikerek miatt érdemes még mindig csinálni, s futballozni – mondta az ETO-val is nagy csatákat megélt Vayer Gábor. – Bevallom, az öt gól ellenére sem lettem volna boldog, ha nem győzünk. A csapat sikere számomra előbbre való, mert tudom, hogy mennyit tettünk, dolgoztunk érte közösen. Az együttesünk egy érési folyamaton megy keresztül, s az idényben ez volt az első meccsünk, ahol hibákkal nem adtunk esélyt az ellenfelünknek. Persze még sok munka és küzdelmes meccs vár ránk, sokszor kell így futballoznunk, de úgy gondolom, elindultunk a jó irányba” – tette hozzá a kiváló támadó.