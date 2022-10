A MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában megyebeli csapataink közül az ETO FC Győr kedden, a Credobus Mosonmagyaróvár pedig szerdán lép pályára.

A győri zöld-fehérek tekintélyes kupamúlttal rendelkeznek: négyszer hódították el a trófeát, többször játszottak döntőt. Tavaly a nem NB I-es csapatok közül a legtovább jutottak a Magyar Kupa-sorozatban, többek között legyőzték a Puskás Akadémiát és a Fehérvárt is, végül az elődöntőben a Ferencvárossal szemben maradtak alul.

A szurkolói igények a múltból adódóan is elég magasak a mindenkori ETO-val szemben, nincs ez másként a keddi mérkőzés előtt sem.

Tímár Krisztián vezetőedző legénysége a Pécsvárad kiverése után az NB I idei meglepetéscsapatával, a Kecskeméttel találkozik Győrött zárt kapuk mögött ma 17 órától.

„Nagyon motiváltak vagyunk, ez a mérkőzés egy jó erőfelmérő lesz az NB I egyik meglepetéscsapata ellen – kezdte Tímár Krisztián a klub honlapjának. – Egyértelműen nehéz kilencven percre számítunk. Folyamatosan formálódunk, javulunk és javítjuk a hibákat, bízom a csapatban.Úgy gondolom, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt, és a tavalyi szerepléshez hasonlóan, most is kiharcolhatjuk a továbbjutást."

A továbbjutás egyébként egy mérkőzésen dől el.

A kupában és a bajnokságban is címvédő Ferencváros a harmadik vonalban szereplő Iváncsával mérkőzik meg. A fővárosi alakulat vasárnap Mezőkövesden vereséget szenvedett, de így is éllovas a bajnokságban, az Európa Ligában pedig három győzelemmel és egy vereséggel vezeti csoportját. Az Iváncsa KSE az NB III Közép csoportjában a második helyet foglalja el.

A 4. forduló (a 16 közé jutásért) párosítása az ETO meccsén kívül, ma: Nyíregyháza Spartacus FC (NB II)–Vasas FC, Sényő 13.30. Szerda: Iváncsa KSE (NB III)–Ferencvárosi TC 13.00 (M4 Sport), Credobus Mosonmagyaróvár (NB II)–Kisvárda Master Good 13.30, BTE Felsőzsolca (megyei I.)–MTK Budapest (NB II) 13.30, DEAC (NB III)–Debreceni VSC 13.30, FC Nagykanizsa (NB III)–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 13.30, Balatonfüredi FC (NB III)–Paksi FC 13.30, Budafoki MTE (NB II)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 13.30, ESMTK (NB III)–BFC Siófok (NB II) 13.30, Nagy-

atádi FC (megyei I.)–Monor (NB III) 13.30, Nyergesújfalu SE (megyei I.)–Mezőkövesd Zsóry FC 13.30, Szombathelyi Haladás (NB II)–Budapest Honvéd 17.00, FC Ajka (NB II)–Újpest FC 17.00, Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–ZTE FC 17.30, MOL Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC 20.00 (M4 Sport)