SERCO UNI Győr–DVTK 88–79 (23–18, 24–17, 24–14, 17–30)

Győr, NB I-es női mérkőzés, 400 néző. V.: Tőzsér, Minár, Györfy.

UNI Győr: ELLENBERG 22/15, DOMBAI 24/6, Bach 2, Varga Zs. 2, MOMPREMIER 21. Cs.: RUFF-NAGY D. 4, Török Á. 2, Dubei 2, Williams 7, Rozmán, Oroszová 2. Edző: Cziczás László.

DVTK: GUIRANTES 23/3, Aho N. 5, Bacsó 3/3, JOVANOVIC 9/6, GREEN 13. Cs.: Garbin 11/3, Kányási 5/3, Bernáth, Kiss A. 8, Aho T. 2. Edző: Völgyi Péter.

A vendégek szerezték az első kosarat, a győriek Ellenberg büntetőjével kezdték a pontgyártást. Óriási harc dúlt minden egyes labdáért. A hazaiak voltak lépéselőnyben, és el is tudtak lépni pár ponttal (5. perc: 13–8). A folytatásban is maradt az ötpontos távolság, 17–12-nél időt is kért Völgyi Péter. A negyed hajrájában Cziczás László is magához kérte játékosait egy kis eligazításra (20–16). A folytatásban Ellenberg emelt be egy triplát, a szakasz pedig 23–18-as győri vezetéssel zárult.

Pillanatok alatt ledolgozta hátrányát a diósgyőri gárda, Ellenberg tett arról, hogy az előny az UNI Győrnél maradjon (25–23). Továbbra is hatalmas volt a küzdelem a pályán, percekig egyik fél sem tudott a másiktól ellépni, ez megint a zöld-fehéreknek sikerült (15. perc: 34–25), nem is bírta ezt nézni Völgyi Péter, aki megint időt kért. Dombai kosarával először nőtt tíz pont fölé a különbség (36–25). A félidő végén is maradt a lélektani határon kívül a különbség (47–35).

A második félidőt 5–0-val kezdték a házigazdák, majd Dombai újabb triplájával már 55–37-re vezettek. Mompremier ritkán dob távolról, most pontosan tette ezt, így a 23. percben 57–37 volt az állás. Egy 6–0-ás vendégrohamot zárt le Ellenberg egy hármassal, majd újabb trojkát emelt be, a 26. percben, 63–45-nél időt kért Völgyi Péter. Nem járt sok sikerrel, hiszen megint húsz pont lett közte (67–47). A zárónegyed előtt 71–49 volt az állás.

Az utolsó tíz percre sok nyitott kérdés nem maradt, a DVTK nem tudott fogást találni a győrieken, így nem csökkent a különbség (34. perc: 77–55). A vendégek 7–0-ás rohanására Mompremiertől egy duplával válaszolt. A végjátékban Jovanovic tripla plusz büntetője után Ellenberg is hárompontost dobott (86–70). Megpróbált még egy nagyot hajrázni a DVTK, de ez már késő volt.

Összességében az UNI Győr a vártnál magabiztosabban nyerte a rangadót, melyet az első perceket leszámítva végig irányított. Mindez azt jelenti, a két csapat közül ők maradtak hibátlanok.

Cziczás László: – Egész héten készültünk erre a rangadóra, az edzőkollégákkal azt gondolom, jól felépítettük a munkát, melynek meglett az eredménye. A szokottnál kisebb rotációval játszottunk, talán ennek is köszönhető, hogy a negyedik negyedre kicsit elkészültünk az erőnkkel, de a legfontosabb, a győzelem meglett.

Völgyi Péter: – Foghatjuk a fáradtságra is ezt a vereséget, de én ezt nem szeretném. Sajnos alighanem kicsit későn nyúltam bele a meccsbe, a hajrában már jól működött, amit elterveztünk, előtte azonban a győrieknek is mindenre volt válaszuk. Sok idő nincs a kesergésre, mert pár nap múlva már az Euroligában lépünk pályára.

Dombai Réka: – Nagyon örülök a győzelemnek, a védekezéssel alapoztuk meg ezt a sikert. Amiatt is boldog vagyok, nekem is jól ment a játék. Nem voltam türelmetlen, dolgoztam keményen, ennek lett meg most az eredménye.

Cheriden Green: – Nem játszottunk jól, mikor húszpontos hátrányban voltunk, kicsit hitehagyottak lettünk, elég alacsonyan volt a morálunk, a végére viszont sikerült egy kicsit feljönni, de ez kevés volt.