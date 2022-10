Bár az első támadásánál kétszer is visszaszedte a lepattanót ellenfele palánkja alatt a Sopron, nem sikerült betalálni, de a Bourges is elrontotta első akcióját. A vezetést Magbegor a vendégeknek szerezte meg. A másik oldalon is egy légiós center, a kanadai Alexander villant először. A védekezés dominált, érződött a tét, rosszul dobott mindkét csapat, a nyitó etap közepén 4–3-ra vezetett a Sopron. Sykes parádés, egészpályás szóló kosárral növelte a zöld-sárga előnyt, ám eladott soproni labdákból indulva a negyed hajrájában Astier vezérletével fordított, sőt, el is lépett a támadásban 20 százalékkal (3/15) dobó Sopron ellen a hazai csapat.

Czukor palánkos duplájával indult a második szakasz, Sykes villanásaival előbb egalizált, Brooks triplájával pedig fordított is a Sopron. Hazai időkérés után Sykes újabb labdát, majd könnyű kosarat szerzett. Bár Steinberga megvillant a túloldalon, Brooks és Sykes kosaraival 5 ponttal ellépett a 15–6-os 7 percet „repesztő” Euroliga-győztes. A félidő hajrája a hazaiaké volt, akik Alexander vezérletével egy 8–0-lal fordítottak a kapkodó zöld-sárgák ellen (29–26).

Szünet után több mint két percig nem esett kosár, majd Alexander megduplázta csapata előnyét. A hazaiak egy 7–0-t „villantottak”, 10 pontra nőtt a Sopron hátránya. Több mint 4 perc után Brooks szerezte az első soproni kosarat szünet után. Egyedül tartotta versenyben csapatát. A negyed hajrájában Bankole triplát, majd Godin duplát dobott, 9 pontos hátrányból várta a zárószakaszt a Sopron. Sykes kapott jogosnak, majd Brooks szigorúnak tűnő sportszerűtlen hibát. Kidolgozták, de ki is hagyták tiszta helyzeteiket a soproniak. Emellett úgy tűnt, amíg a Gáspár Dávid stábja nem tudott felkészülni ellenfeléből, a Bourges szakvezetése viszont feltehetően az Euroliga-győztes több szezon eleji magyar bajnokiját megnézte, és elemezte. A végén Guapo vezérletével fölényes győzelmet aratott a Bourges a mérkőzést 1/15-ös (6,66 százalék) triplamutatóval záró Sopron ellen.