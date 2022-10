Hogy utazik-e Spanyolországba, az majd a hétvégén dől el – akkor szűkíti a szövetségi kapitány 15-ösre a keretet –, de az, hogy ott van a legjobbak között, mindenképpen nagy dolog. Különösen annak fényében, hogy Luca november végén tölti csak be a 16. életévét.

Győri nevelésű játékos más klub színeiben szerepelt már a felnőttválogatottban – most is van Peresztegi-Nagy Kinga és Pőcze Panna személyében –, olyan azonban még nem volt, aki győriként kapott volna meghívást a keretbe.

Bíró Attila szövetségi kapitány így nyilatkozott a felkészülésről, az újoncokról: „Rövid, de kompakt felkészülésünk lesz a napi két edzéssel, a szárazföldi és a mentális felkészüléssel. Több fiatalt – gondolok itt Torma Lucára, Hajdú Katára és Baksa Vandára – szeretnék közelebbről megismerni, nekik elsősorban a jövő válogatottjában lehet majd szerepük, ugyanakkor sohasem zárok ki semmit, ha valaki bizonyít, bármikor megkaphatja az esélyt. Avagy a hétvégi 15-ös utazó csapat kijelöléséig bármi megtörténhet.”

Torma Luca természetesen nagyon boldog, hogy a felnőttválogatottal készülhet.

„Alig akartam elhinni, mikor a szövetségi kapitány felhívott. Nagyon boldog vagyok, és persze nagyon lelkes. Mindenki segítőkész és kedves, az edzések pedig kemények, de motivált vagyok. Ezért edzettem eddig is minden egyes nap, hogy egyszer majd eljussak a válogatottságig. Nyilván ez még csak egy megelőlegezett bizalom, de bízom benne, jó benyomást tudok tenni a szakmai stábra, és eljön majd az én időm” – mondta Torma Luca, aki pár hete az egyik edzés legvégén ujjtörést szenvedett.

„Nehéz időszak volt, három hétig kevesebb feladatot tudtam vízben végezni. A jobb kezem középső ujja sérült meg, de sikerült olyan megoldást találni, amivel már tudok edzeni és játszani is” – folytatta a kapus, aki az UVSE és a Tatabánya ellen már védte – nem is rosszul – a győri ob I-es csapat kapuját.

„Számomra a válogatottság mellett legalább ennyire fontos a győri klub, hogy velük legyünk minél sikeresebbek” – tette hozzá Torma Luca, akit iskolája, a Kazinczy-gimnázium is támogat a sportolásban. Most is elengedték az edzőtáborba.

„Az igazgató, Németh Tibor, valamint a tanáraim sokat segítenek, hogy a sportot és a tanulást össze tudjam egyeztetni. Nem könnyű, mert nem szeretnék lemaradni, illetve az iskolát is nagyon fontosnak érzem, de azt gondolom, eddig jó az összhang a két terület között” – mondta végezetül Torma Luca.