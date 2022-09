A megyében korábban elismert játékos a Tényő elleni bajnoki végén rohant a pályára, s egy lapunknak is nyilatkozó szemtanú szerint a fejét vesztő tréner – aki egyébként egy korábbi eltiltása miatt edzőként nem is vehetett volna részt a mérkőzésen – egyik kezével az asszisztenst ragadta nyakon, közben többször a játékvezető felé rúgott, akit háromszor el is talált. Nyilatkozott az edző is, aki sajnálta a történteket, elnézést kért, s tettét a játékvezetők rutintalan, sorozatos rossz döntéseivel magyarázta.

Az edző tevékenységét előbb felfüggesztette a megyei igazgatóság fegyelmi bizottsága, a szeptember 20-án kelt határozatban azonban már a végleges eltiltás szerepel Csöngető Miklós neve mellett.

„Egyértelmű, hogy nincs helye erőszaknak a labdarúgásban. Az MLSZ azt szeretné elérni, hogy soha többé ne forduljanak elő ilyen és ehhez hasonló atrocitások futballpályán, ezért is szankcionálja ezeket az eseteket komoly büntetéssel a fegyelmi bizottság – kezdte Horváth László, az MLSZ Győr-Moson-Sopron megyei igazgatója. – Bízunk benne, hogy az örökös eltiltásnak mások számára is lesz visszatartó ereje. Amatőrökről lévén szó nagy érvágás lehet, de pénzbüntetést kapott mindkét klub, mert a mérkőzés közben több játékos is egymásnak esett.

Csikvándon nem vették figyelembe az edző korábbi eltiltását, s ha továbbra sem tartják be a szabályokat, még a csapat további pénzbüntetése, sőt kizárása is szóba jöhet. Az ominózus mérkőzésen részt vevő két játékvezető az események hatására bejelentette pályafutásuk befejezését. A településre egyébként szinte rettegve utaztak el a bírók, s az ellenfelek is, akiket szeretnénk megvédeni. Az edző végleges eltiltása mellett fontolgatjuk az eset jogi útra terelését is.”