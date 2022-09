Nemrégiben ment a polemizálás az egyik közösségi médiában, hogy kinek a nevét viselje majdan az ETO Parkon belül a stadion – ha viseli egyáltalán és nem egy gazdag szponzor veszi meg a lehetőséget –, de a honpolgár számára még az sem tisztázott, hogy ki dönthet ebben: az állam, a város, a WHB, az ETO FC vagy netán más. Mindenesetre a névadási sztori gyakorlatilag kétszemélyesre zsugorodott a neten: Verebes József és Palotai Károly volt a befutó.

A kvázi fiatalabb korosztályok a saját élményeik miatt valószínű, Verebes mellett érveltek, hiszen a Mágus azzal az öt évvel – és a későbbi kis ráadással – valóban maradandót alkotott Győrben. Ellene szólt, hogy ő már kapott utcát Győrben (bár az ígért nyilvános névadó azóta sem történt meg). Verebes sikereivel szemben Palotai Károly életműve áll: évtizedeken át élt Győrben, elismert olimpiai bajnok labdarúgó és világhírű játékvezető volt. A családja a relikviákban gazdag hagyatékát a városra hagyta, amely információink szerint azóta is a múzeum valamely raktárában porosodik. A tervek szerint valamikor az ETO-stadionban kap méltó kiállítóhelyet. De hogy mikor? Annak még a körvonalai sem látszanak.

A polemizálás egyik áthidaló javaslata egyébként az volt, hogy a stadion viselje Verebes nevét, az előtte álló tér pedig Palotaiét.

Verebes után egy másik jeles sportemberről is utcát neveztek el tavaly Győrött, a város szülötte, a Real Madrid majdani menedzsere, Östreicher Emil volt a kedvezményezett.

Ha szabad ilyen nyilvános ajánlással élni, szeretnénk, ha a jövőben valamely közterület viselné Orbán Árpád nevét is. Az olimpiai bajnok labdarúgó Győrött született, csak győri színekben futballozott és haláláig a szülővárosában élt. Jövő márciusban lenne 85 éves. Megérdemelné, hogy utca vagy tér őrizze az emlékét.