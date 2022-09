Legjobbak a megyék között

Győr-Moson-Sopron ifjúsági válogatottja 1967-ben az országos tornán a megyék között a legjobbnak bizonyult. Csupán Budapest IV. csapata előzte meg, amely a Kisalföld szerint szinte azonos volt az UEFA-tornára készülő magyar kerettel. A megyei csapat: Schnitzer (Hubertus) – Kovács S. (MÁV DAC), Kovács Gy. (MÁV DAC), Kálmán (MTE) – Pozsgai (ETO), Kovács L. (Csorna) – Rikk (ETO), Kocsis (Csorna), Kitzwéger (Gy. Dózsa), Magyar (Gy. Mezőgép), Hiba (ETO). Szóhoz jutott még: Farkas (Mosoni Vasas), Glázer (ETO), Turány (MTE), Horváth (MÁV DAC).

Latóék a Tromos-pályán

Érdekesség, hogy a lengyel Stal Mielec 1973. április 20-án a Győri Elektromossal játszott a Kiskút ligeti pályán. A lengyel bajnokság éllovasával 1–1-re végzett a villanyos csapat. A Mielec centere Grzegorz Lato volt, aki 1972-ben a müncheni olimpián aranyérmes válogatottban szerepelt. Sikeres pályafutást tudhat maga mögött:1971 és 1984 között 95 alkalommal szerepelt a lengyel válogatottban és 42 gólt szerzett. A müncheni olimpia után 1976-ban a montreali olimpián ezüstérmet szerzett. Három világbajnokságon vett részt, 1974-ben és 1982-ben bronzérmet szerzett a csapattal, 1974-ben hét góllal a vb gólkirálya volt.

Vereség két és fél év után

A legendás nyolcvanas években több rekordot megdöntött a Rába ETO. Ilyen volt, hogy 1981. március 25. óta – akkor a Kovács Imre edző vezette csapat a Bp. Honvédtól kapott ki 2–1-re a 25. fordulóban – Győrött nem veszített tétmérkőzést egészen 1983. október 19-ig. Akkor két és fél év után a szovjet Dinamo Minszk győzte le a Bajnokcsapatok Európa Kupájában. Akárcsak a parádés sorozat, a fiaskó is nagyon emlékezetes maradt, hiszen a Dinamo 6–3-ra verte az ETO-t, a vendéggólok közül hármat Szokol lőtt.

Herczegi képviselet

Az 1996-os atlantai olimpián szerepelt ez eddig utoljára a magyar válogatott, amelyben Herczeg Miklós képviselte a magyar színeket. A Győri ETO játékosa volt, de 1996. február végén az SLC-be igazolt és tavasszal kölcsönben ott szerepelt. Ekkor jelölték ki az utazó keretet, majd július 5-én indult Atlantába az olimpiai csapat tagjaként. Ekkor már aláírt szerződés kötötte az Újpesthez, de a lila-fehéreknél addig még edzésen sem vett részt. A MOB nyilvántartásával ellentétben ő győri olimpikonnak tartja magát.

,,Pályafutásom egyik meghatározó élménye volt az atlantai olimpia. Ugyan a csoportunkban végül csak a negyedikek lettünk, mindenképp pozitívnak ítélem meg a szereplésünket. Úgy gondolom, már az is nagy eredmény volt, hogy kijutottunk Atlantába. Sajnos nehéz csoportba kerültünk, a két továbbjutóból Nigéria lett az olimpiai bajnok, Brazília pedig a bronzérmes, de egyik sem vert agyon bennünket" – mesélte egy interjúban.

A magyarok az első meccsen Nigériától 1–0-ra, majd a braziloktól 3–1-re kaptak ki. A záró csoporttalálkozón Japán úgy győzte le a mieinket 3–2-re, hogy a 89. percben még a magyarok vezettek 2–1-re…

Kétszer járt Győrött a Bayern München

Közel telt ház előtt lépett pályára Győrött 2004. május 18-án a Bayern München világhírű együttese: a mérkőzést az ETO századik évfordulójára rendezték meg.

Győri ETO FC–Bayern München 1–4 (0–2)

Győr, 21.000 néző. V: Sova (osztrák).

Győri ETO FC: Sebők (Krass, a szünetben) – Regedei (Vlajic, a szünetben), Böjte (Varga G., 70.), Stark, Makra – Horváth R. (Nagy T., 77.), Kartelo (Jäkl, 77.), Varga Z. (Németh N., 66.) – Peric (Oross, a szünetben), Priskin (Nyilas, a szünetben), Nicsenko (Balás, 70.). Vezetőedző: Reszeli Soós István.

Bayern München: Rensing – Sagnol (Ochs, 70.), Kovac, Linke (M’bock, 70.), Hargreaves – Deisler, Jeremies (Fink, 70.), Ballack, Trochowski – Santa Cruz, Makaay (Pizarro, a szünetben). Vezetőedző: Ottmar Hitzfeld.

Gsz.: Nicsenko (62.), illetve Ballack (4., 53.), Makaay (21.), Santa Cruz (66.).

Másodszor 2013. augusztus 11-én szerepelt Győrött a Bayern München. A bajor csillagok fellépésében is tevékeny szerepet játszott az Audi Hungaria Motor Kft.

Az 1967-ben ezüstérmes megyei ifjúsági válogatott. Felső sor, balról: Farkas József, Kocsis István, Kitzwéger János, Schnitzer Imre, Rikk Gyula, Gollovitzer Dezső, Kovács Gyula, Pejcsik István intéző. Középső sor: Gremola Ferenc edző, Horváth János, Hiba István, Kovács Lajos, Kálmán Lajos, Kovács Sándor. Első sor: Glázer Róbert, Pozsgai Lajos, Turány Imre, Magyar Lajos.



Győri ETO–Bayern München 1–4 (1–0)

Győr, ETO Park, 16.000 néző. V.: Fábián.

ETO: Sztevanovic (Kamenar, 1., Nagy G., 72.) – Wolfe, Lipták (Sztanisic, a szünetben), Lang (Pátkai, 64.), Dinjar (Völgyi, 67.) – Kamber (Svec, a szünetben, Tokody, 80.), Mevoungou (Kalmár, 32., Trajkovic, 58.) – Nicorec (Kronaveter, 52., Lázok, 76.) – L. Martínez (Varga R., a szünetben), Strestík (Koltai, 73.), Andric (Burgos, 52., Kiss M., 80.). Vezetőedző: Pintér Attila.

Bayern München: Starke – Contento, Van Buyten, Kirchhoff, Rafinha – Thiago, Weiser (Götze, 60.), J. Martinez – Shaqiri, Th. Müller (T. Schweinsteiger, 73.), Derflinger (Ribéry, 64.). Vezetőedző: Pep Guardiola.

Gólszerző: L. Martínez (40.), illetve Shaqiri (59., 72.), Götze (63., 90.).

Mario Götze első mérkőzését játszotta a Bayernben, és egyben első gólját is szerezte.

Búcsúzó DAC-játékosok

A nádorvárosi stadionban rendezték szeptember közepén az Integrál-DAC–ETO barátságos mérkőzést, amelynek keretében három olyan játékosuktól köszöntek el a kék-fehérek, akik hosszú ideig szolgálták az egyesületet.

Gulyás Gábor több mint két évtizedet töltött el a DAC-nál. Pályafutását még 1977-ben a serdülőben kezdte, s alig három évvel később már a felnőttek közt is bemutatkozhatott. Szerepelt az NB II-ben, majd az NB III-as gárdában, és tagja volt az akkori megyei első osztályú bajnokcsapatnak is. Varga Gábor, alias ,,Simonsen" szintén szép karriert futott be az elmúlt évtizedekben, szerepelt itthon és külföldön. Hat évet töltött el Nádorvárosban, és jellegzetes figurája volt az együttesnek. Farkas József Écsen ismerkedett meg a labdarúgás alapelemeivel, majd Bábolnán át vezetett az útja a DAC-hoz, ahol igazi csapatemberként szolgálta ki társait az elmúlt öt esztendőben.