Ismert labdarúgó volt a maga idejében a soproni Tremmel Teofil, aki a helyi Textilesben, majd katonaideje alatt a jó erőkből álló ceglédi Honvéd Bem SE-ben futballozott. Sopronba visszatérve az akkoriban alakult SSE játékosa lett, sérülései miatt azonban nem futhatott be fényes futballkarriert.Ha a zöld gyepen nem is alkothatott maradandót, amit kitartó gyűjtőmunkája révén letett a megyei, ezen belül a soproni labdarúgás asztalára, az viszont példaértékű.

„A textilkolónián nőttem fel – sok más későbbi futballistával együtt –, az ETO-ban az NB I-ig jutó Czákler Jenő például a szomszédom volt és rengeteget fociztunk. Ez a környezet, ez az indíttatás meghatározta az egész életemet – kezdi Tremmel Teofil, aki napjainkban 65 éves és Fertőhomokon él. – Szinte magától értetődő volt, hogy 1967-től a Textilesben, illetve az SSI-ben játszottam, majd a később válogatott kerettagságig jutó Turner Csabával, valamint Deák Zsolttal együtt bevonultam Ceglédre. Tulajdonképpen a Kossuth KFSE mögött a második számú katonacsapatnak számítottunk az országban. Utána hazatértem az akkor alakult SSE-be. Gyakran voltam sérült, ebben néha a balszerencse is szerepet játszott. Mathesz Imre edzősége idején például új cipőket kaptunk, azokat kellett betörni. Ezt a sarokcsontom annyira megsínylette, hogy hat hétig cinkcsizmát kellett viselnem. A sérüléseim miatt 1980-ban kölcsön akartak adni a Soproni Vasasnak, de inkább abbahagytam a futballt.”

A család gyűjtőszenvedélyét – van, aki bélyeget, más érméket gyűjt – ő is továbbvitte a maga módján: szinte valamennyi soproni klub több száz képét mentette meg az enyészettől, szkennelte be és rendezte számítógépes albumba.

A Soproni Textiles egyik utolsó csapatképe.

„Először csak azért kerestem fel egykori csapattársaimat, hogy olyan képeket szerezzek tőlük, amelyeken én is rajta vagyok, mert nekem alig voltak ilyenek. Később bővült a kör, és a Kisalföldből, valamint a Népsportból 1957-től nagyjából napjainkig feldolgoztam ezt a több mint hatvan évet. Rengeteg cikket, tudósítást mentettem le. Már régen eltűnt soproni egyesületek, mint a Pamut, a Sotex, a Kinizsi és mások csapatképeit sikerült megőrizni az emlékezetnek. Vannak közöttük igazi kuriózumok is, például amikor Kis Tollas, vagyis Németh Miklós még a SFAC-ifiben szerepelt, vagy egyszerre négy Németh kapott helyet a kezdő tizenegyben: becenevükön Kis Tollas, Ödön, Nemec, akit elvitt az MTK és Cipész. Vannak közös csapatképek, amelyek az aktuális soproni ellenfél és a magyar válogatott itteni szereplése alkalmával készültek.”

A gyűjtő szerencséje változó, volt, hogy ismert egykori sport­ember hagyatékából is hiába számított értékesnek gondolt képekre.

„A régi futballisták között elég hamar elterjedt a híre a szenvedélyemnek, s bár voltak köztük gyanakvók is, végül mindenki örömmel adta oda a féltett kincseit, hiszen szkennelés után hiánytalanul mindig visszaadtam” – említette végül Tremmel Teofil.

Több száz fotóból álló rendszerezett gyűjteménye már szinte közismert a nyilvánosság előtt: segítségét kérve olykor keresi a média, de adott már anyagot kiállításokra is.