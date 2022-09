Amint arról portálunkat Nagy Tamás, a Soproni Tigrisek elnöke tájékoztatta, a rendezvényen a soproni Mária-szobor közelében felépítendő négy rekortánpályán egyszerre pattognak a majd a labdák. Délben lesz a soproni streetball fő attrakciója, a látványos, akrobatikus bemutatóikról közismert Face Team bemutatója.

Az eredményhirdetés után kerekesszékes kosárlabda következik a Magyarországon egyeduralkodó, többszörös bajnok és kupagyőztes Soproni Tigrisek játékosainak részvételével. A bemutatón az ép, nem mozgássérült érdeklődők is kipróbálhatják, milyen a kerekesszékből betalálni a gyűrűbe. A fogyatékossággal élők integrációjának jegyében is szervezett eseményen a Tóth Antal Iskola Siketek Tanintézete gyermekeinek gúla- és jelbeszéd-bemutatója után Jánoki Márió vak zongorista ad koncertet, majd végül az AK26 zenekar fellépése zárja a programot.

A soproni streetballra a nevezés ingyenes, nevezni mindkét nemben U11, U13, U15, U17, U22 és felnőtt korosztályokban lehet. A szervezők az idősebb kosárlabdabarátokra is gondolva Super Old tornát is rendeznének, amelyre a feltétel: a csapat játékosainak összéletkorának legalább 170 év legyen.

Nevezni erre az oldalra kattintva lehet.

Érdekesség, hogy a Soproni Tigrisek tervezi egy akrobatikus kosárlabda-szakosztály elindítását. Nagy Tamás reméli, a rendezvény – különösen a Face Team bemutatója – kedvet csinál majd ehhez a soproni fiataloknak.