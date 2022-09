Purgai Evelyn második helyen áll a pontversenyben a Közép-Európai Spartan Race versenyben.

A győri nő személyi edzőként dolgozik, vannak, akik számtalan sikerét ismerve kimondottan őt keresik fel a felkészülésükhöz.

A Spartan Race elit kategóriájában indulók közül a nemzetközi versenybiztosok minden évben három férfit és három nőt választanak ki, hogy képviseljék nemzetüket. Purgai Evelyn második éve erősíti ezt a csapatot, az egykori magyar bajnok és válogatott futó 2019 óta indul komolyabban a Spartan Race versenyeken.

Motiváció

– Korábban síkfutó voltam, főleg közép- és hosszútávokon indultam, de úgy éreztem, kell egy kis változatosság. Így fordultam a terep- és akadályfutás felé. Purgai Evelyn jelenleg a második helyen áll a Közép-európai Bajnok címért folyó pontversenyben.

– Öt fő verseny van, amin nemzeti delegáltként részt kell vennünk. Az ezeken elért eredményeink alapján pedig pontokat gyűjtünk. Az első helyen álló szlovák lány erős versenyző, nagyon jó eredményt kell futnom ahhoz, hogy megelőzzem. Múlt héten viszont az egyik versenyen sikerült a nyugat-európai mezőnyben is elsőséget szereznem, amire eddig még nem volt példa, mivel nagyon erősek a versenytársak. Ez hatalmas motivációt ad. Persze a harmadik helyen álló cseh versenyzőre is figyelnem kell, mert ő is kemény ellenfél, az állás pedig szoros. Az utolsó megmérettetésre most hétvégén kerül sor: 20–25 kilométeres táv 2 ezer méter szintemelkedéssel és több tucat akadállyal.