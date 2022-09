A nyári hónapokban is aktívan működött a SMAFC parasport szakosztálya, folyamatosak voltak az edzések, ennek is eredménye, hogy a Győrben megrendezett kétnapos országos teniszbajnokságon párosban Vas Csaba és Szabó Béla a második helyen végzett, egyéniben dr. Bihari Csaba első, Inczédi Gergely pedig harmadik lett a második táblán.

Az őszi idényt megnyitva eredményesen szerepeltek a SMAFC színeiben a mostanra már hagyományt teremtő FÉT tenisztornán Budapesten, ahol összesen harminckét sportoló mérhette össze tudását. A teniszsikerek mellett ki kell emelni, hogy Szabó Lőrinc és dr. Bihari Csaba a kerekesszékes kézilabda-válogatottnak is oszlopos tagjai, több edzőtábor mellett részt vettek a múlt hétvégi, háromnapos szlovén felkészítő mérkőzéseken is. Négy győzelemmel tértek haza. Mivel a kerekesszékes kézilabda idehaza még igencsak újnak számít, nagy előrelépés, hogy a SMAFC parasport szakosztálya és a Győri Szekerek közös kézilabdacsapatot alakítottak és együtt indulnak az országos bajnokságban.

– A kosárlabda sem került háttérbe – mondta dr. Bihari Csaba, aki amellett, hogy szervezi a parasport szakosztály edzéseit, versenyeit, utazásait, több sportágban képviseli is a klubot.

Dr. Bihari Csaba szervez, irányít, versenyez.

– Nyáron nem voltak kosárversenyeink, de az edzések rendszeresek. Az őszi szezonban a soproni Líceum tornaterme ad a kosarasainknak is otthont. A teniszedzések jó idő esetén az SVSE-pályán vannak, ha esik, akkor a nagycenki tornacsarnokban. A kézilabdaedzésekre egyelőre csak Győrben van lehetőség, de minden szerdán ott vannak a SMAFC parakézisei is. Az íjászat egyelőre szünetel, de az asztalitenisz már tervben van – sorolta a tudnivalókat dr. Bihari Csaba.

– Fontos tudni, a SMAFC parasport szakosztályának legfontosabb célja, hogy a mozgásukban korlátozottak részére minél szélesebb sportolási lehetőséget biztosítson, de ezen kívül számos érzékenyítő programon és rendezvényen is részt vesznek a tagjaink. Mindnyájan szívesen fogadunk sérültségtől függetlenül bárkit, aki erre nyitott és ki akarja próbálni magát a parasportban. A foglalkozásokon a részvétel ingyenes és természetesen a speciális sporteszközök is biztosítottak – invitált másokat is edzéseikre a szakosztályvezető.