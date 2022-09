Palotai Károly különleges érzésekkel készült az 1972-es olimpiára, hiszen nyolc évvel korábban labdarúgóként csapatkapitánya volt a Tokióban aranyérmes magyar válogatottnak. Münchenbe viszont szinte még újoncként érkezett, hiszen mindössze az év eleje óta volt a nemzetközi játékvezetői keret tagja. Ezen az olimpián öt mérkőzésen működött, ebből egyszer játékvezetőként, négyszer pedig partjelzőként. Ezekről a 90 percekről a következőket írta a naplójába:

Marokkó–Egyesült Államok 0–0. „Érdekes volt tizennégy év után viszontlátni az augsburgi Rosemunde-stadiont. A különvonat 40 perc alatt repített a mérkőzés helyszínére. Első ízben működtem »nyugati« stílusban, tehát szögletrúgásnál és kapuhoz közeli szabadrúgásnál az alapvonal és a büntetőterület találkozásához futottam. Nem találtam különösképpen szerencsésnek. Térfelet nem cseréltünk, Marson, a francia ellenőr a mérkőzés után meg is jegyezte a szabálykönyvet lobogtatva, hogy nem ez van lefektetve. Sikerült meggyőznünk, hogy Aston úr kijelentése alapján minden hármas úgy működik, ahogy otthon megszokta. Bár én mindkét félidőben szembenéztem a nappal, na de én mégiscsak fiatalabb vagyok, mint Öberg barátunk.”

Marokkó–Malajzia 6–0 (4–0). „Érthető szorongással vártam első olimpiai vezetésem. Az előzmények kemény, küzdelmes mérkőzést sejtettek. Ezen dőlt el, ki jut a négyes csoportba. Aztán a marokkóiak gyorsan rúgtak két gólt és játékvezetői szempontból könnyű mérkőzést vezettem.”

Kolumbia–Ghána 3–1 (0–0). „Bár a mérkőzésnek semmi jelentősége nem volt, elég szépszámú közönség gyűlt össze a csodálatos olimpiai stadionban. A világítás eszményi.”

Szovjetunió–Marokkó 3–0 (2–0). „Szépszámú közönség – 70.000 néző – előtt sima mérkőzés. A továbbjutásban érdekelt országok játékvezetői csak partjelzést kaphatnak, így a magyar csapat sikere miatt rám is ez várt. Így aztán éppen azt csinálja az ember többször, amit odahaza ritkábban.”

Szovjetunió–Dánia 4–0 (2–0). „Utolsó olimpiai szereplésem, éppúgy, mint az első, Augsburg- ban játszódott le. Az izraeliek elleni sajnálatos események miatt egy nappal a kitűzött időpont után rendezték a mérkőzést.”

Palotai Károly részt vett az 1976-os montreali olimpián is.