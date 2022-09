Audi-ETO-Budaörs

Előzetes - A női NB I 2022/23-as szezonjának első hazai mérkőzésén ma 18 órakor az Audi-ETO a Budaörsöt fogadja. Ambros Martín tanítványai egyébként egy bajnoki meccsen már túl vannak, egy hete a 8. fordulóból előrehozott találkozón a Kisvárda otthonában nyertek Oftedalék 32–19-re.

A győriek spanyol vezetőedzője a héten elmondta: együttese még messze van a csúcsformájától, de bízik benne, hogy lépésről lépésre, meccsről meccsre haladva fejlődik a csapat.

„Amiből biztosan nem engedünk, az a kemény védekezés. Tavaly ezzel voltak gondjaink, de ígérem, a határozott védelem ebben az évben visszatér Győrbe” – jelentette ki a szurkolók előtt még a keddi idénynyitón a szakember. Hozzátette: mindig csak a következő mérkőzésre készülnek, így nincs ez másként most sem. Minden egyes ilyen állomás jól szolgálja a felkészülést a nagy célokra, ezért komolyan kell venni minden találkozót, főleg úgy, hogy a nyáron elég kevés edzőmeccset játszott a csapat.

Aki biztosan hiányzik majd, az Line Haugsted, akinek jól halad a rehabilitációja, míg a felkészülési találkozókat kihagyó kapus, Sandra Toft Kisvárdán már be tudott állni a kapuba, így ő is kaphat ma szerepet az Audi-ETO-ban.

Motherson-Mosonmagyaróvári KC-Ferencváros

A Motherson-Mosonmagyaróvári KC pénteken kezdi meg a bajnokságot, és rögtön az egyik legnehezebb feladat jut Gyurka János tanítványainak, ugyanis a Ferencváros otthonában lépnek pályára 18 órakor.

„Az ETO és az FTC kimagaslik a magyar mezőnyből, nehéz hozzájuk közel kerülni, de sokat lehet tőlük tanulni. Nem lesz könnyű ellenük kezdeni a szezont. Mindig különleges mérkőzést játszunk a zöld-fehérekkel, amit most is fel kell tudnunk dolgozni, ehhez kell a teljesítményünket igazítani. Sajnos nem tudunk a teljes keretünkkel játszani. Alakuló csapat vagyunk, amelyből fontos játékosok estek ki, de megpróbáljuk őket pótolni. Ismerem a csapatomat, így abban biztos vagyok, hogy küzdeni fogunk végig. Az FTC ellen rohanni öngyilkosság lenne. Most okosan kell kézilabdáznunk” – mondta Gyurka János.