Győri Audi ETO-Kastamonu

Előzetes - Vasárnap 16 órakor a török Kastamonu ellen folytatja Bajnokok Ligája-szereplését az Audi-ETO női csapata. A két együttes a tavalyi sorozatban is egy csoportban szerepelt, akkor Győrben 37–20-as, Törökországban 38–22-es győri győzelem született. A papírforma alapján most is hasonló eredményre van kilátás. A legutóbbi ezüstérmes zöld-fehérek egy hete remek győzelemmel indították a sorozatot, az egyik legnehezebb csoportellenfelet, a dán Esbjerget győzték le idegenben.

A törökök ugyanakkor elég rossz rajtot vettek: saját csarnokában kaptak ki a montenegrói Buducnosttól 40–27-re. Pedig nem rossz játékosokból áll a Kastamonu kerete, hiszen több, Magyarországon is ismert játékos szerepel a csapatban, így a volt siófokiak, Katarina Jezic és Simone Böhme, továbbá Majda Mehmedovic, akit sokáig a posztján – balszélső – a világ egyik legjobbjának tartott számon a szakma. Van még brazil és francia légiósa is a Kastamonunak. Ettől függetlenül meglepetés lenne, ha nem nyerne nagyobb különbséggel az Audi-ETO, mely továbbra is heti két meccset játszik. Szerdán a Siófok ellen játszott bajnokit a zöld-fehér alakulat. Noha győztek Oftedalék, nem volt maradéktalanul elégedett Ambros Martín, a győriek spanyol szakvezetője.

„Negyvenöt percig remek teljesítményt nyújtottunk, de a végén, az utolsó tizenöt percben történtekkel nagyon elégedetlen vagyok. Amit ekkor láttunk, nem történhet meg még egyszer. Mi soha nem adhatunk fel így egy mérkőzést se. Nem jó azt hallani az ellenfél edzőjétől, hogy volt olyan szakasz a meccsen, melyet mi nem vettünk annyira komolyan. Ahogyan azt sem volt jó látni, hogy abban a periódusban ellenfelünk akarata érvényesült. Ezen mindenképpen változtatni kell, mielőtt kellemetlen meglepetés ér bennünket” – fogalmazott a szakember, aki továbbra sem számíthat a gyógyuló Line Haugstedre, valamint a sérült fiatalokra, Farkas Júliára és Ogonovszky Eszterre.