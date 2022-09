MOL Fehérvár FC – ETO FC Győr 1-5 (1-1)

Székesfehérvár, MOL Aréna 200 néző. V.: Bognár R. (Kovács P., Dévai).

MOL Fehérvár FC: Terestyényi – Bognár, Szehofner (Balla 90’), Pécsi, Szabó B., Jánosi, Földvári, Kozma (Farkas G. 69’), Romanoczki, Kántor (Réthalmi 46’), Simon F. Vezetőedző: Gajdóczi Tibor.

ETO FC Győr: Borók – Öreg, Kaziupa, Kovács L. (Nagy F. 62’), Savanya (Fél P. 82’), Süle (Sali 69’), Herczeg, Malesevic (Kern 62’), Vida (Cameron 62’), Siklér, Khimych. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Kozma (10’) ill. Herczeg (49’, 86’), Malesevic (30’), Khimych (33’), Cameron (84’).

A mérkőzésről részletes tudósítás itt olvasható >>

Dörnyei Balázs: - Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, végig uraltuk a játékot, de egy kontratámadást rosszul védekeztünk le, több hiba volt egymás után, amiből az ellenfél megszerezte a vezetést. Ami pozitívum, hogy nagyon gyorsan tudtuk fokozni a tempót, és gyakorlatilag az első félidő végére felőröltük a Fehérvárt. A második játékrészben is jó tempóban játszott a csapat, rúghattunk volna még több gólt is, volt sok helyzetünk és kapufáink. Igaz, kontrákból a hazaiak is veszélyesek tudtak lenni, de egy ilyen válogatott játékosok hiányában töltött másfél hét után nem volt ez rossz teljesítmény, persze vannak hibák, főleg a kontrák levédekezésén kell még dolgoznunk, de összességében nem nyújtott rossz teljesítményt a csapat.