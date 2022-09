A zöld-fehérek két győzelmük mellett ötször szenvedtek vereséget, ráadásul utóbbiak közül három is nagy különbségű volt. Persze az igazsághoz tartozik, hogy az osztályba most feljutó rábaköziek több, az élmezőnyhöz tartozó csapattal találkoztak a szezon elején. Az sem könnyíti meg a csornaiak dolgát, hogy a csapatból több meghatározó támadó komoly sérüléssel bajlódik.

„Az már az első fordulóban kiderült, az NB III egy egészen más szint, mint a megyei első osztály volt – kezdi a Csorna rutinos, élvonalat is megjárt kapusa, Ficsór Dávid. – Nyilván ezzel tisztában voltunk a szezon előtt is, de úgy gondolom, ennek megfelelő motivációval vágtunk neki a bajnokságnak, ám nem számoltunk azzal, hogy szinte rögtön ennyi sérültünk lesz. Már az osztályozó visszavágóján elveszítettük a csapatkapitányunkat, majd az első fordulóban még három meghatározó támadónk sérült meg súlyosan. Azóta két újabb játékos is megsérült, s csak reménykedünk benne, hogy rájuk azért majd számíthatunk. A keretünkbe több, Csornára visszatérő fiatalabb játékos érkezett, de ők – és az ifjúsági csapatból felkerültek – még nem tudják pótolni a most kieső labdarúgóinkat, egyértelmű, hogy nem válhatnak rögtön húzóemberekké, hiszen a terv is az volt, hogy őket fokozatosan építjük majd be a csapatunkba.”

A kapus szerint az egyetlen megoldás a türelem.

„A súlyosabb vereségek ellenére is kitartanak mellettünk a szurkolóink, amiért nagyon hálásak vagyunk. Kérem, hogy továbbra is álljanak a csapat mellett, mert sokat jelent a támogatásuk. A következőkben olyan gárdák ellen játszunk, akik ellen lehet keresnivalónk. Nem szabad összeesnünk, a munka bennünk van, amit elvégeztünk, s ennek ki kell jönnie, mert úgy gondolom, helyünk van ebben a csoportban. Bízom az egységben, a csapatunkban.”