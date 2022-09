Nemrég, a Kapuvár–Vitnyéd megyei első osztályú mérkőzés szünetében Bay Ferenc, a megyei igazgatóság játékvezetői bizottságának elnöke köszöntötte Kiss Tóth Imrét, aki hatvan évvel ezelőtt tett játékvezetői vizsgát.

„Imre bácsi meghatározó személyisége volt a megyei, sőt, az országos játékvezetésnek. Testvére, fia, s még Liza unokája és annak párja is – Horváth Zoltán, aki egyébként NB I-es asszisztens – vizsgázott játékvezetők. Elmondhatjuk, hogy egy igazi játékvezetői dinasztia élén áll – meséli Bősze Gyula korábbi ismert játékvezető, a volt megyei szövetség játékvezetői bizottságának egykori alelnöke. – Nála több időt játékvezetőként a megyében, de lehet, az egész országban senki sem töltött el a pályán. A »Tanár úr«-ról azt kell még tudni, hogy hetven­évesen az egyik felmérőn kétezer métert futott. Szeretném ebben a korban utánozni. Hetvenhárom évesen úgy kellett már nyugdíjba küldeni, mert ő ugyan még folytatta volna a játékvezetést, de a kora miatt igazából már ellenőr sem lehetett volna.”

Imre bácsi szerencsére kiváló egészségnek örvend, s örömmel emlékezett vissza a kezdetekre és az általa vezetett mérkőzésekre.

„Hatvankettőben vizsgáztam Tatabányán, s nyolc évig a környéken bíráskodtam, majd vitnyédiként visszakerültem a megyébe – mesélte a volt játékvezető. – A feleségem minden meccsemet dokumentálta, így pontosan tudom, hogy négy­ezer-kilencszázhetven találkozón bíráskodhattam. Kétezerhétben hagytam abba, pedig még bírtam volna...”

Igazi példakép. Horváth József és Varga Attila között Kiss Tóth Imre játékvezető, aki pályafutása során mintegy ötezer találkozón vezetett.



Kiss Tóth Imre egészen a harmadosztályig jutott.

„Rengeteg izgalmas meccs maradt meg az emlékezetemben. Hetvenötben az NB III-ban is vezethettem. A legnívósabb meccsem egy Kapuvár–Vasas barátságos találkozó volt, amin közreműködhettem. Nagyszerű kortársaim voltak, mint például Király Ferenc, Farkas László vagy éppen Bodrogi Csaba. Sosem felejtem el, amikor még a járási bajnokságban egy nap kellett Sopronban, Szombathelyen, majd Répcevisen vezetnem. Akkor még vonattal utazgattak a játékvezetők, s épp a testvéremmel, Istvánnal együtt küldtek minket ezekre a meccsekre. Nos, vonattal képtelenség lett volna odaérni, de Istvánnak volt egy motorja, így a meccsek között azzal száguldva tettük meg a kilométereket. Nyilván voltak nehezebb pillanatok is a pályafutásomban, például Ivánban, ahol köztudott volt, hogy sosincs könnyű dolguk a játékvezetőknek. Nekem is gyakran bekiabáltak, de az volt a taktikám, hogy olyankor kiszaladtam az oldalvonalhoz, s kiosztottam a szurkolókat. Akkor még volt respektjük a bíróknak, s ez hatott is a meccseken.”

Imre bácsi nagyon büszke rá, hogy a családjából többen is játékvezetők lettek.

„Nem is nagyon kellett rábeszélni őket erre. Úgy látszik, jó minta lehettem. Remek érzés, hogy követnek engem, s szívesen megyek ki azokra a mérkőzésekre, ahol ők vezetnek. Ilyenkor különös érzés fog el, s nagyon boldognak, elégedettnek érzem magam, hogy sokáig azt tehettem, amit végül is nagyon szerettem.”