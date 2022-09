Pannonhalma-Horn–Üstökös FC Bácsa 0–2 (0–0)

Pannonhalma, 50 néző. V.: Horváth M.

Pannonhalma: Sánta – Bergendi, Németh L., Buruzs, Csányi, Kovács P., Enyingi (Korsós), Csollány (Kis A.), Fördős (Tölgyesi-Gál), Németh A. (Kállai), Fülöp. Edző: Karácsony Tamás.

Bácsa: Ács – Bakus, Nyíregyházky, Szabó Z., Győri (Bölönyi), Schillinger, Rigó, Serfőző, Szalai Á. (Józsa), Sipos (Ferenczi), Szabó K. (Bányai). Edző: Rozmán László.

Gsz.: Rigó, Bölönyi.

Kellemetlen időben, kiválóan előkészített pályán nagy iramban kezdte a mérkőzést a szezonban egyaránt gyengébben rajtoló két csapat. Az első félidő küzdelmes, harcos mezőnyjátékkal kezdődött, a kapusok alig-alig avatkoztak a játékba. A második félidő is hasonló forgatókönyvet produkált, helyzetek nélküli, kemény, férfias focit láthatott a kis létszámú közönség. A 70. perctől a kényszerű hazai cserék után fölénybe került a Bácsa, és a 80. percben, miután a védők többször sem tudtak felszabadítani, Rigó akrobatikus mozdulattal vette be a kaput. 0–1. A 90. percben a hazai csapat kitámadott, és egy kavarodás után kapura lőtt labdát egy bácsai védő kézzel hárított, de tizenegyes helyett az előrevágott labdából a vendégek szerezték meg a második góljukat. 0–2. A vendégek győzelme igazságos, mivel gólokat lőttek, de a hazai csapat is pontot érdemelt volna, azonban a jogosnak tűnő tizenegyes elmaradása ettől megfosztotta. A végeredmény nem tükrözi a mérkőzés képét.

Jók: mindenki, ill. Bakus, Szabó Z.,

Schillinger. Karácsony Tamás: – Hétről hétre szervezetten játszunk és az eredménytelenség ellenére csapatunkban benne van a győzelem. Sajnos a mérkőzés hajrájában sérüléseink megpecsételték a sorsunkat, de csak gratulálni tudok csapatomnak.

Rozmán László: – Csak nagyon nehezen sikerült a szervezetten játszó hazai csapatot megtörnünk, de végül megérdemelt győzelmet arattunk.