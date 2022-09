Új tréner egyelőre nincs, a csapattal a megyei első osztályú gárda edzője, Horváth Csaba meccselt a legutóbbi kupafordulóban, amit egyébként sikeresen vettek a Lajta- partiak.

„Elkerülhetetlen volt az edzőváltás, s bár tisztában voltunk vele, hogy az élmezőny csapataitól kaptunk ki, sohasem egy-egy vereség miatt döntünk, hanem a folyamatot vizsgáljuk, ami jelen esetben nem volt valami pozitív – indokolta meg a cserét a kispadon Drescher Ottó, a klub elnöke. – Nyilván szeretnénk minél előbb megtalálni Varga László utódját, s vannak is jelentkezők a kispadra, ám szeretnénk olyan szakvezetőt kinevezni, aki a mi szempontunkból a legmegfelelőbb. Úgy véljük, ennek a struktúránkba beleillő szakembernek el kell fogadnia s tisztában kell lennie klubunk lehetőségeivel. Emellett, ahogy azt szoktam mondani, kicsit óvárivá is kell válnia. Nyilván most a bajnoki szünetben lenne számára egy kis pluszidő, de nem akarunk kapkodni, nem egy-két hétre keresünk edzőt. Persze azon vagyunk, hogy minél előbb megtaláljuk a számunkra legjobb szakembert, addig Horváth Csaba irányítja az NB II-es csapatot” – tette hozzá Drescher Ottó.