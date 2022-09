A 2022/23-as szezonban a SERCO Informatika Zrt. névadóként jelenik meg a győri csapat, az UNI Győr mellett. A két fél már korábban partneri kapcsolatba lépett egymással, de most új alapokra helyezte ezt az együttműködést a cég és a klub.

– Örülünk, hogy ilyen sportot tisztelő, szerető céget a partnerünk között tudhatunk – mondta Fűzy András, klubunk, a SERCO UNI Győr elnöke. – Nem újkeletű ez a kapcsolat, hiszen a korábbi szezonban is támogatóink között üdvözölhettük a SERCO-t. Fontos, hogy csapatunk úgy fejlődjön, hogy a közönség és a szponzor is elégedett legyen a pályán mutatott teljesítményünkkel. A SERCO vezérigazgatójában nagyon jó szellemiségű üzletembert ismertem meg. Ismeri a befektetés fogalmát, tudja, hogy a jó befektetéshez bizalom szükséges, ez pedig mindkettőnk oldaláról maximálisan fennáll.

– Valóban már korábban is támogatói voltunk az UNI Győr csapatának – kezdte Wéber Tamás, a SERCO Informatika Zrt. vezérigazgatója. – A korábbi kapcsolatból alakult ki, hogy névadó lett a cégünk. Fontosnak tartjuk, hogy kiemelt támogatói jelenlétünkkel még szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat az egyetemi csapattal. Büszkék vagyunk rá, hogy ősztől a csapat neve SERCO UNI Győr lesz. A korábbiaknál jóval több és jobban látható helyen lesz jelen a csapat megjelenéseiben a SERCO, így minden meccsre járó és a csapat életét követő találkozik majd a cég nevével a csarnokban, a mezeken, a dobópólókon. És természetesen mi is jobban belefolyunk a SERCO UNI Győr kosárlabdacsapatának kommunikációjába, a saját felületeinken is meg fognak jelenni a csapattal kapcsolatos fontos hírek. Azért is fontos számunkra ez a projekt, mert az egyetem és a csapat szoros kapcsolatban áll egymással, és mi is kiemelten kezeljük a fiatalokat, akik számára az informatika világa nem ismeretlen, sőt, ebben élnek. Ezzel a támogatással pedig közös erővel tudunk még markánsabban megjelenni az egyetemisták, a jövő generációjának életében. A SERCO a legrégebbi IT-cég Magyarországon, hamarosan a cégalapítás negyvenedik évfordulóját ünnepeljük. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy széles ügyfélkörrel rendelkezünk mind a versenyszférából, mind az állami és oktatási szektorból, a kis- és középvállalkozásoktól egészen a multicégekig. Azok a partnerek, akik egykor bennünket választottak, a mai napig úgy gondolják, jó döntést hoztak és azóta is kitartanak mellettünk, ragaszkodnak hozzánk. Azon túl, hogy a Lenovo, a Fujitsu és Acer minősített márkaszervize vagyunk, IT-szolgáltatások széles palettájával állunk a vállalatok rendelkezésére, valamint hosszú évek óta vagyunk a közigazgatási szektor beszállítója. Cégünk több sportág elkötelezett támogatója. Évek óta támogatjuk a motorversenyző Kovács Bálintot, aki a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója. Bálint a motorsportban a világ legjobbjai között van és támogatóként különösen büszkeséggel tölt el bennünket, hogy látjuk, milyen kiváló eredményeket ér el nemzetközi versenyeken. Bízunk benne, hogy a női kosárlabdázókkal is magasra tudunk törni a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt.