Rajt hazai pályán

Szűk két hónap felkészülés után pénteken a bajnokságban is feldobják a labdát. A fiatalokra építő Agrofeed-UNI Győr vendége a MEAFC-Miskolc lesz. Tavasszal pályahátrányból jutottak tovább ellenük a négy közé a győriek, viszont most tiszta lappal indul mindenki. A hazai alakulat az utóbbi hetekben is szorgalmasan dolgozott és edzőmeccseket játszott. A klubnál remélik, szurkolóik izgalmas és sikeres találkozót láthatnak majd.

Léránt Gábor, a csapat új vezetőedzője optimistán várja a rajtot: – Izgatottak vagyunk az első fordulót előtt, főleg azért, mert a bajnokesélyes csapatot fogadjuk. Mindenkiben ég a bizonyítási vágy, ami nagy energiákat szabadíthat fel, ha mindenki a saját képességeit teszi bele a közösbe, nem akar többet, de nem is ad kevesebbet. Biztos vagyok benne, hogy a miskolciak szeretnének visszavágni a tavalyi eredmény miatt. Kemény, fizikális találkozóra számítok, ahol a pillanatnyi forma dönthet. Ami biztos, felkészültünk, és nem adjuk könnyen magunkat.

A tavalyi csapatból két játékos – Geiger Bálint Salgótarjánban, Lógár Bence Cegléden folytatja pályafutását – eligazolt, Berneczei László visszavonult, Horváth Ádám pedig jelenleg is a térdsérülésből adódó rehabilitációját végzi. A rutinosnak mondható játékosok közül az idei szezonban is a csapat magját alkotja Kámán Bálint csapatkapitány, Bakon Csanád, Nagy Tamás valamint a két 20 éves fiatal Gosztola Gábor és Kámán Kristóf. A keret tagjai továbbá az eddig kevesebb játéklehetőséghez jutó játékosok: Hágen Tamás, Friedl Kristóf, Garancz Milán, Németh Gábor és Veingartner András. Kocsis Tamás és Sonyák Béla Pápáról érkezett a győriekhez. Utóbbi az előző szezonban a Piros csoport egyik legmeghatározóbb játékosa volt, a 7. legtöbb dobott pontot átlagolta mérkőzésenként.

Fejes az ismeretlenbe

Új szakvezetővel, és átalakult kerettel vág neki a bajnokságnak a SMAFC. Több meghatározó játékos is távozott az egyetemiektől, de vannak érkezők is Farkas Dávid együttesében. Mivel a csoport csapatainak többsége a SMAFC-hoz hasonlóan jelentősen átalakult, az első meccs, a Dunaharaszti otthonában egy fejesugrás lesz az ismeretlenbe.

Farkas Dávid, a SMAFC új, a nyáron kinevezett vezetőedzője elmondta: a gárda saját nevelésű fiataljai közül Hajnal Kristóf és Nyikos Barnabás a fővárosban folytatva tanulmányait távozott, az előző évadban az SKC-tól "lejátszó" játékosok közül Fazekas Csaba és Werner Viktor eligazolt, Sitku Mártonra és Csendes Péterre pedig már az előző évadhoz képest jelentősebb feladatok várnak az élvonalbeli gárdánál, így rájuk már nem számíthat a SMAFC. Papp Barna abbahagyta, vagy legalábbis "szünetelteti" a kosarazást. Továbbra is bevethető lesz az SKC-val készülő Csátaljay Péter és Schöll Richárd.

Az "érkezési oldalon" szerepel a visszatérő, rutinos Márkus Tamás, aki hosszabb sérülésből van felépülőben, már edzésbe állt, de a játékára várhatóan csak majd decembertől számíthatnak a csapatnál. Feljöttek fiatalok az U18-as bajnoktól, Lakatos Levente és Bőhm Ádám is a soproniakat erősíti. Az egyik legígéretesebb tehetség, az U18-ból "feljátszó" Flasár Botond egy hónapra kiesett, így rá az első fordulókban nem számíthat a szakvezetés, ott lesz viszont a csapatban még két visszatérő a magas posztokon, Bakk Krisztián és Pongrácz Levente. Két új játékos érkezett, Kalincsák Kolos Veszprémből, Gottlieb Marcell Oroszlányból.

Farkas Dávid kiemelte: mivel sok az új játékos, gyakorlatilag új védekezési és támadó stratégiát kellett kialakítani, és hogy ebben hol tart a társaság, azt öt edzőmeccsen próbálta felmérni a szakvezető. Mivel a SMAFC-hoz hasonlóan a többi csapatnál is nagy volt a mozgás, elvárások tekintetében Farkas nem akart jóslatokba bocsátkozni, úgy véli, mindig a következő feladatra kell koncentrálni, és meccsről meccsre kell előbbre lépni. Szombaton, a Dunaharaszti otthonába a felnőtt és utánpótlás Göcsej-kupa miatt várhatóan csak elég tartalékosan utazik el a társaság, ebből a keretből kell a legtöbbet kihozni. Majd kiderül, mire lesz ez elég.