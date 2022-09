Egy hét alatt nem kevesebb mint négy edzőmeccset játszott az SKC férfi kosárlabdacsapata. A bajnokság három hét múlva kezdődik, Kosztasz Flevarakiszt, a soproni gárda szakvezetőjét. arra kértük, mondja el, hogy áll a gárda a felkészülésben.

– Lényegében egy teljesen új csapatot kell építeni – fejtegette Flevarakisz. – A keret nagy része kicserélődött, öt új légiós és két meghatározó magyar játékos érkezett, tehát nemcsak azért járunk még nagyon az út elején, mert Jones bő egy hete jött, légiós centerünk pedig csak most hétfőn kezdett edzeni a csapattal. Ami az edzőmeccsek eredményeit illeti, azok abszolút nem érdekelnek. Egyrészt nem számítanak, másrészt a csapatoknak eltérő lehet a "készültségi" szintjük. Ami leginkább érdekelt, az az, vajon fejlődünk-e, lépünk-e előre. Nos, ezzel kapcsolatban szerencsére azt mondhatom, eddig meccsről meccsre javultunk. Közben egyrészt alakítgatjuk, próbáljuk kidolgozni a keret tagjainak képességeihez illő leghatékonyabb taktikát. Emellett megpróbáltam arányosan elosztani a játékosok között a pályán töltött perceket. Szeretnék mindenkit lendületbe hozni. Eddig egyedül Molnár Márton játszott valamivel többet, mivel Durham csak pénteken érkezett, így nem volt értelme szombaton és vasárnap szerepeltetni. Játékosaink jó hozzáállással készülnek, úgy érzem, alakul a kémia is csapaton belül. Azzal, hogy centerünk, Durham is edzésbe állhatott, szerintem sokat javul majd az edzésmunka, az öt-öt elleni gyakorlás színvonala, ami tovább segíthet a csapat fejlődésében.

A próbajátékon lévő kanadai irányító, Yasiin Joseph ügyében egyelőre nem született végleges döntés, a próbajátékát további tíz nappal meghosszabbította a klub.