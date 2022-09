Szekszárd–UNI Győr 66–82 (16–17, 17–20, 15–25, 18–20)

Szekszárd, Sió-kupa, elődöntő.

Szekszárd: Studer Á. 11/3, Horváth D. 8, Mányoki 4, Boros 4, Vivians 12/6. Cs.: Bálint 3/3, Wallace 12/3, Szűcs 8, Holcz 4. Edző: Djokic Zeljko.

UNI Győr: Ruff-Nagy D. 3/3, Ellenberg 28/18, Dombai 3/3, Török Á. 8/6, Mompremier 15. Cs.: Dubei 8/3, Oroszová 6/6, Rozmán, Weninger, Williams 9, Bach 2. Edző: Cziczás László.

Beatrice Mompremier is csatlakozott a győri csapathoz, és egyből a kezdőben kapott helyet. Jól kezdték a találkozót a vendégek, az első negyedben szinte végig vezetni tudtak. Igaz, ellépni nem tudott egyik csapat sem, 1–2 pont volt rendre az UNI Győr előnye. Tíz perc játék után minimális volt a különbség a javukra (16–17). A második szakaszt megint a zöld-fehérek indították jobban, 29–22-re elhúztak, de a szekszárdiak megint közelebb tudtak kerülni. A félidőben 37–33-ra vezettek Cziczás László tanítványai.

A második félidőben is jól alakult a játék győri szempontból, apránként lépdelve előre a harmadik negyed hajrájában már tíz ponttal is vezettek Törökék. Ekkor néhány hibánkat kihasználva feljöttek a szekszárdiak, de aztán Oroszová és Ellenberg is triplát dobott, a szakaszt is az amerikai irányító hárompontosa zárta le, mellyel 62–48-ra vezetett a vendéggárda. Az utolsó etapban tíz ponton belülre jött a Szekszárd (59–67), de Ellenberg ellenállhatatlan volt, sokadik triplája után időt kértek a hazaiak (59–72). A végjátékban már nem változott érdemben a játék képe. Magabiztosan nyerte a találkozót az UNI Győr, így csütörtökön 19 órakor a másik elődöntőben a PEAC-ot 81–65-re legyőző DVTK-val mérkőzok az első helyért.

Fotó: Makovics Kornél