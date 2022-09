Magabiztos győzelmet aratott az elmúlt hétvégén a Caola SC Sopron, 3–0-ra győzte le a DAC-ot a megyei első osztály legutóbbi fordulójában. A piros-fehérek a gyenge kezdés után jó sorozatot produkálnak, ugyanis a rajton elért vitnyédi 1–1, majd a Káposztás utcában a Koroncótól elszenvedett vereséget követően csak győzelmek sorakoznak a listán: a Ménfőcsanak, a Lipót, a Gönyű és most a DAC is meghajolt az SC Sopron nagyobb tudása előtt.

„Kezdünk felnőttfocit játszani – mondja mosolyogva Bücs Zsolt, a soproniak vezetőedzője, mi­­után a jó széria titkairól faggattuk. – Fizikálisan jó állapotban van a csapat, hiszen heti ötöt edzünk, mások viszont inkább csak hármat. Az elején óvatosabban is kellett bánni a terheléssel, hiszen többen megyei csapatoktól érkeztek hozzánk és nem voltak ennyi edzéshez hozzászokva. Rosszul kezdtük a bajnokságot, de mára már kiegyenesedtünk. Igyekszünk ott lenni az élmezőnyben a félévi záráskor, hogy a hiányposztokra igazolva még erősebben tudjuk folytatni a bajnokságot.”

A szakember elmondta: nagyon fiatal átlagéletkorú a csapatuk, amennyire ez előny, annyira hátrány is, a riválisoknál ugyanis mindenütt játszik két-három rutinos, akár magasabb osztályt is megjárt futballista.

„Ennek ellenére egyre érettebb játékot mutatunk az idő előre­­- haladtával – folytatja Bücs Zsolt. – Remélem, lendületben maradunk a hétvégi rangadóra is.”

A 8. fordulóban szombaton Kapuvárra látogat az együttes.

„Hazai pályán a Kapuvár az esélyesebb, nyilván nem véletlenül vezette a táblázatot az elmúlt fordulóig. Igyekeztünk a játékukat feltérképezni, a két belső védőjük nagyon masszív, a csatáraik ügyesek. Czanik Karcsi pedig ezen a szinten még mindig extrát tud. Bízom benne, hogy jó eredményt érünk el” – említette végül Bücs Zsolt.