Ana Djokic 2002-ben igazolt Győrbe. Az ETO-ban hat szezont húzott le a kiváló beállós, aki csupa szív játékával pillanatok alatt belopta magát a győri szurkolók szívébe. Három magyar bajnokságot, négy Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, kétszer az EHF-kupában, egyszer a KEK-ben játszott döntőt, és a Bajnokok Ligájában elődöntőt játszhatott. Akkor még nem volt Final Four, de 2007-ben és 2008-ban is a legjobb négyig jutottak a győriek. Miután Győrből eligazolt, utána érte el legnagyobb sikereit klub- és válogatottszinten egyaránt: 2012-ben – éppen az Audi-ETO ellen – BL-győztes lett a montenegrói Buducnosttal, és még abban az évben Montenegróval olimpiai ezüstérmet szerzett Londonban, majd megnyerte az Európa-bajnokságot

„Emlékszem a BL-döntőre, a végén én lőttem a mindent eldöntő gólt. A sors fintora, hogy így alakult, és igazából nagyon sajnálom, hogy az ETO-val az igazán nagy siker nem jött össze. Sajnálom, mert fantasztikus volt a győri időszakom, talán a legjobb mind közül. Nagyon családias volt a hangulat, közvetlen kapcsolatunk volt a szurkolókkal is. Imádtam Győrt, nem véletlen, hogy ide költöztünk a családdal” – kezdte a Siki becenévre hallgató egykori kiváló játékos.

Hogy miként került vissza Győrbe a családjával, arra nagyon egyszerű a válasz.

„A pályafutásomat nyolc éve, a BL Final Four után hagytam abba. Párommal gyerekeket akartunk, én is úgy éreztem, hogy huszonkét év játék után a prioritás a család lesz. Luka 2015-ben született, nyolc hónapos volt a fiam, amikor egyik győri barátnőm felhívott, hogy próbáljunk meg itt munkát találni a férjemnek (Slobodan Acimov – a szerk.), aki erőnléti edző, és akkoriban Montenegróban nem volt annyi lehetőség. Mivel nekem nagyon kellemes emlékeim voltak a városban töltött időszakról, úgy döntöttünk, belevágunk. Sikerült is munkát kapnia a város egyik legnagyobb edzőtermében, majd később a Siófok női kézilabdacsapatának erőnléti edzője lett, jelenleg pedig a Szeged férficsapatánál dolgozik ugyanilyen szerepkörben. Én akkoriban a babázás mellett az EHF-nek dolgoztam, az a munka kevésbé volt helyhez kötve, így végül a bázisunk Győr lett. Öt éve megszületett a kislányom, Hana, nem sokkal előtte egy menedzserirodának kezdtem dolgozni, és azóta is ezt csinálom. Ez szintén nem adott helyhez kötött munka. Ami meglep, hogy azért elég régen elkerültem a városból, de még mindig felismernek, sőt, nagy örömmel köszöntenek. Fantasztikus érzés ez, talán tényleg sokat jelentettünk a győrieknek. Azért az eltelt időszakban sok kiváló játékos megfordult itt, és öt BL-t is nyert a csapat, de ezek szerint bennünket sem felejtettek el” – mondta Ana Djokic, aki a mai napig szívesen leáll beszélgetni bárkivel. A nyelvvel sincs gondja, ugyanis tökéletesen megtanult magyarul.

„Igyekszem visszaadni azt a szeretetet, amit én kaptam a győri emberektől. Kicsit haza is tértem Győrbe” – tette hozzá végezetül a korábbi klasszis.