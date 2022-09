Madarat lehetett volna fogatni Csákváron Medgyes Zoltánnal, a Gyirmót FC Győr 27 éves támadójával, aki bő egy év elteltével első bajnoki gólját szerezte kék-sárga színekben.Tavaly a Haladástól érkezett az akkor még NB I-es Gyirmóthoz, és a legfelső osztályban 29 mérkőzésen szerepelt az újoncnál lőtt gól nélkül, majd idén ősszel az NB II nyolcadik fordulójában, önmaga hetedik meccsén vette be először a kaput.

„Nagyon örültem, hogy vég- re sikerült betalálnom, ilyen hosszú idő még sohasem telt el a bajnoki karrieremben szerzett gól nélkül – kezdi Medgyes Zoltán. – Engem is feszélyezett a gólképtelenségem, és minden héten azt reméltem, hogy most biztosan véget ér. Szerencsére ez a legutóbbi fordulóban be is következett.”

Csákváron még csak a mérkőzés nyolcadik percében jártak, amikor megszületett az említett találat.

„Volt egy felpassz, láttam, hogy az ellenfél védője és középpályása is egymásra vár, és egyikük sem fogja elérni a labdát. Megszereztem, majd kapura törtem, és a kimozduló kapus mellett tizenkét-tizenhárom méterről a jobb alsó sarokba lőttem. A gólörömmel kiszakadt belőlem a hónapok óta felhalmozódott feszültség” – idézte fel a történteket Medgyes Zoltán.

Azt mondja, eddig sokszor hadilábon állt a szerencsével, például többször a kapufát találta el, de voltak alkalmak, amikor ő rontott ziccerben. Abban bízik, ezzel a góllal végleg megtört a rossz sorozata, ami kellemetlenül érintette.

„Nemcsak én, hanem a csapattársak és a szakmai stáb tagjai is nagyon örültek a csákvári találatnak – folytatja a támadó. – Folyamatosan élveztem Csertői Aurél vezetőedző bizalmát, ezért hatványozottan fontos volt, hogy végre eredményes legyek. Bízom benne, hogy most megtaláltam a góllövő cipőmet, de ennél is fontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen.”

Erre egyelőre nem lehet különösebb panasz, hiszen a Gyirmót jelenleg a második helyen áll a bajnoki táblázaton.

„Azt gondolom, hogy erős csapatunk van, a bajnokság végén is szeretnénk legalább megtartani a jelenlegi pozíciónkat a táblázaton. Nehéz lesz, hiszen több nagyszerű ellenfél található a mezőnyben. Mindent megteszünk a sikeres szereplésért, aztán meglátjuk, ez mire lesz elég” – mondta Medgyes Zoltán.

A Gyirmót szombaton a MOL Magyar Kupában Iváncsán lép pályára.